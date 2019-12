Conferenza con l'illustratore Mirco Maselli

Nell'ambito del programma di due giorni di open day a Spazio Divenire aps (associazione promozione sociale) a Verona, ci sarà un evento con un ospite d'eccezione, un incontro/conferenza con Mirco Maselli, illustratore e autore umoristico (scrittore di storie a fumetti quali Lupo Alberto, Cattivik, Sturmtruppen ecc). Autore del libro illustrato “Storia dell’Immondizia”, Mirco Maselli ci condurrà in un viaggio nel tempo, dalla preistoria ai giorni nostri, per analizzare lo scottante tema della sovrapproduzione e dello smaltimento dei rifiuti. Incontro per ragazzi dai 10 anni in su, per adulti, insegnanti, e per chiunque sia interessato ai temi ecologici o all’illustrazione, l’incontro si concluderà con un breve laboratorio grafico.

Mirco Maselli negli ultimi anni si è impegnato molto, con la sua attività di illustratore e umorista, in questa direzione, conducendo anche incontri nelle scuole, prendendo seriamente, con l'umorismo che però sempre lo contradistingue, il tema della cura del nostro pianeta.

Informazioni e contatti

La conferenza è gratuita, ma è necessario prenotarsi scrivendo a info@spaziodivenire.it o tramite il form contatti del sito www.spaziodivenire.it

Qui tutte le attività in programma il 11 e 12 gennaio 2020 per "Porte Aperte al Nuovo Anno": http://www.spaziodivenire.it/event/porte-aperte-al-nuovo-anno/