Conferenza esperienziale di craniosacrale biodinamica a Verona

Venerdì 11 gennaio 2019, alle 20.30 presso lo Studio Dalrossoalviola, in Viale del Lavoro 30/a, Verona, si terrà una conferenza esperienziale gratuita con meditazioni somatiche ed esercizi biodinamici condotti da Doris Plankl e lo staff di In Flow. La Craniosacrale Biodinamica è una disciplina bio-naturale che ha come finalità il recupero della vitalità e tende a stimolare le risorse dell’individuo attraverso un contatto molto delicato che può essere applicato anche a neonati e bambini.

L’associazione culturale In Flow Centro Studi Somatici, è una scuola di Craniosacrale Biodinamica riconosciuta a livello nazionale ed europeo e dall'Associazione Italiana Craniosacrale (ACSI). In Flow opera in Trentino dal 2010 ed è composta da un corpo docente unico in Italia, formato con la scuola inglese di Franklyn Sills. Questa conferenza è un’opportunità per conoscere gli insegnanti In Flow e tutto quello che compone la didattica dell’undicesima formazione di Craniosacrale Biodinamica 2019-2021 che si terrà ad Arco (TN).

Per info: www.craniosacralebiodinamica.it