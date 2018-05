Confapi Verona organizza un evento per presentare il FAPI Fondo Formazione PMI

“FAPI 4.0 Coltivare il Talento”. Questo il titolo dell’evento organizzato da Fapi, il Fondo Formazione PMI e Confapi Industria e Impresa Verona, la confederazione della piccola e media industria privata, per promuovere le attività del Fondo.



L’appuntamento è per mercoledì 23 maggio, alle 10.30, a Palazzo Camozzini (Via San Salvatore Vecchio 6). Interverranno, tra gli altri, Manfredi Ravetto, presidente Confapi Verona, Salvatore Barone, vice presidente FAPI, Nicola Marino, presidente dell'Ordine dei Notai di Verona, Paolo Ferrarese, presidente Confagricoltura Verona e il presidente del Consorzio Zai, Matteo Gasparato. I saluti di apertura saranno portati dal consigliere regionale Stefano Casali. Seguirà poi l’analisi dei case history di Develon Group srl e CB Trafilati Acciai spa – Steelgroup. Porterà, infine, la sua testimonianza sul tema “Coltivare il talento”, l’ex arbitro di Serie A e già presidente del CRA, Comitato Regionale Arbitri Veneto, Carlo Sguizzato.



FAPI è un Fondo interprofessionale paritetico costituito con lo scopo di promuovere lo sviluppo della Formazione Continua nelle PMI, quale strumento di competitività delle imprese e di garanzia occupazionale per i lavoratori.



Nel 2014 le aziende aderenti al Fapi in Veneto erano 1.341, per un totale di 11.287 addetti. Nel 2015 sono salite a 1.630 con 15.488 addetti, nel 2016 a 1.832 con 18.211 addetti, per arrivare al 2017 con 2.047 aziende e 20.420 lavoratori e al 2018 - a oggi - con 2.396 aziende e un totale di 23.663 addetti: in nemmeno 4 anni il loro numero si è incrementato del 109,6%. E il 15,8% di questi lavoratori riguarda aziende della provincia di Verona.



"La crescita esponenziale nel numero delle imprese aderenti al Fondo è la miglior testimonianza della bontà dell'offerta proposta" sottolinea il presidente di Confapi Verona Manfredi Ravetto. "Proprio per questo motivo vogliamo promuovere ulteriormente le attività del Fondo, che propone una formazione innovativa che prepara imprese e lavoratori ad affrontare le nuove sfide del mercato. Per farlo abbiamo raccolto i vertici del Fapi e degli Ordini e delle Associazioni di categoria in un evento che vuole essere, soprattutto, utile".



Fapi ha scelto di distribuire le risorse in maniera solidaristica con un meccanismo che consente anche all’azienda più piccola e con meno dipendenti di muoversi alla pari, rispetto all’opportunità di fare formazione, con le realtà produttive numericamente più significative. Al termine dei lavori seguirà un buffet.