In piazza dei Signori la finale del concorso "Arte d’amore" per il Verona in Love

In occasione dell’evento Verona in Love, che si terrà nel capoluogo scaligero dal 13 al 16 febbraio, il primo premio “Arte d’amore” dedicato alla canzone d’autore d’amore e rivolto a giovani artisti. Sabato 15 febbraio in Piazza dei Signori la finale del concorso con le esibizioni live dei finalisti. l vincitore si aggiudicherà la produzione e il contratto editoriale del brano proposto. A presiedere la giuria di qualità sarà il cantautore e scrittore Massimo Bubola.

Il tema dell’Amore è da sempre una fonte d’ispirazione importante per l’arte in generale, il sentimento, l’innamoramento, i sogni, le fantasie ma anche la tragedia, gli scontri, le bugie sono emozioni ricorrenti quando un artista affronta questo argomento. Le grandi canzoni d’amore sono oggi patrimonio della cultura italiana, ecco perché Verona, città dell’Amore, con la rassegna di Verona in Love vuole dare visibilità e nuova linfa alla cultura e alla musica, premiando i giovani cantautori che presenteranno un brano di loro composizione dedicato al tema dell’amore.

Di tutti i brani che parteciperanno al concorso, la commissione selezionatrice composta da musicisti, direttori artistici, giornalisti e critici musicali selezionerà i cinque finalisti che si esibiranno live sul palco di Verona in Love in Piazza dei Signori sabato 15 febbraio, in una speciale serata dedicata al premio in cui verrà proclamato il vincitore.

Premi:

Produzione del brano presso Sottoilmare Recording Studios

Contratto editoriale del brano (Freecom / Eccher Music)

Distribuzione sulle piattaforme digitali

Iscrizione 1 anno alla Cooperativa Doc Servizi

Consulenza manageriale con DOC LIVE

Il premio, organizzato da Studioventisette in collaborazione con Doc Servizi e Doc Live e con il supporto di Sotto il mare Recording Studios, Eccher Music e Keep On Live, è dedicato a giovani artisti, cantanti e autori, dai 18 ai 45 anni residenti in Italia per brani originali inediti e editi.

Informazioni e contatti

L’iscrizione è gratuita, per partecipare è sufficiente inviare il brano e il materiale di adesione, entro e non il oltre lunedì 3 febbraio 2020 alle ore 20 all’indirizzo email veronainlove20@gmail.com. Maggiori informazioni, modalità d’iscrizione e il regolamento sono disponibili al link: http://bit.ly/artedamore.