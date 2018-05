Nona edizione per il concorso fotografico "Flavio Cristini" sulla natura ed il paesaggio delle colline moreniche

Il Comune di Valeggio sul Mincio, in collaborazione con la Pro Loco locale e la Biblioteca comunale, organizza per l’ottavo anno consecutivo il concorso fotografico "Flavio Cristini" per ricordare Flavio Cristini, grande appassionato di fotografia naturalistica prematuramente scomparso nel 2001, e per valorizzare e far conoscere la ricchezza naturalistica e paesaggistica del territorio.

La partecipazione è aperta a tutti e senza limiti d’età. Il plico contenente il materiale dovrà pervenire alla segreteria del concorso presso la Biblioteca Comunale - Palazzo Guarienti, Via Murari, 27 a Valeggio sul Mincio improrogabilmente entro le ore 12.00 di sabato 9 giugno 2018.

Le fotografie potranno trattare di: fotografia naturalistica: flora e fauna; l'uomo e la natura nel paesaggio. Le fotografie presentate dovranno essere state scattate nel territorio delle colline moreniche del basso Garda e del fiume Mincio.

«Ogni edizione del concorso “Flavio Cristini” – dice l'assessore alla cultura Leonardo Oliosi – è fonte di ricchezza per il nostro Comune. Le fotografie che partecipano, infatti, entrano a far parte dell’archivio fotografico comunale. La premiazione dei vincitori si terrà domenica 8 luglio alle ore 12 con l’esposizione delle fotografie più significative. Tutto ciò è possibile grazie all’impegno e disponibilità dell’Ufficio Cultura, della Biblioteca comunale, della Cooperativa Charta e della Pro Loco».

Per visionare e scaricare il regolamento del concorso basta accedere al sito web del Comune di Valeggio sul Mincio.