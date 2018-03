Scatta la Tulipanomania: torna il contest fotografico al Parco Giardino Sigurtà

Tulipanomania è la sfavillante fioritura di oltre un milione di tulipani, che con giacinti, muscari e narcisi colora i manti erbosi e i boschi del Parco Giardino Sigurtà: uno spettacolo della natura tutto da ammirare e …fotografare! Perché allora non partecipare al photo- contest dedicato alla straordinaria fioritura, la più importante del Sud Europa? Tutti possono mettersi in gioco in questa simpatica “competizione”, giunta ormai alla sesta edizione, e che nelle scorse stagioni ha visto centinaia di appassionati armati di obiettivo fotografico.

Per partecipare si dovrà inviare al Parco entro il 30 aprile 2018 due immagini in alta definizione (peso massimo 2 MB ciascuna e formato jpeg) che ritraggono i tulipani e gli altri soggetti floreali di Tulipanomania, dalle tonalità e forme più eterogenei.

I tre scatti più belli saranno scelti nei primi giorni di maggio dalla famiglia Sigurtà e gli autori delle fotografie avranno come premio un abbonamento stagionale valido per l’entrata al Parco per tutta la stagione 2018 (che terminerà l’11 novembre) e il riconoscimento “morale” di vedere le proprie creazioni pubblicate sui canali di comunicazione del Parco.

(fonte Parco Giardino Sigurtà)