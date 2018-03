Paesaggio Garda 2018: nasce il contest fotografico per celebrare la bellezza e le tradizioni del lago di Garda

Il 2018 è l’anno europeo dedicato al patrimonio culturale e l’anno italiano dedicato al cibo; nasce "Paesaggio Garda", la prima edizione del concorso fotografico dedicato alle bellezze e alle peculiarità paesaggistiche del lago di Garda. Le iscrizioni dal 10 marzo al 10 aprile. Al vincitore, premio di pernottamento per due notti e per due persone presso Lefay Resort e SPA Lago di Garda e maxi-affissione nelle principali piazze gardesane.

Al via il 10 marzo 2018 “Paesaggio Garda ” , la prima edizione del concorso fotografico promosso e organizzato da L.A.CU.S. e dalla rete di Lago di Garda Sostenibile, con la collaborazione di Lefay Resort e SPA Lago di Garda, è dedicato alla valorizzazione e alla promozione del patrimonio gardesano sia naturale che antropico, dei borghi, delle peculiarità e delle tradizioni enogastronomiche, agricole, artigianali, storico culturali e sociali del lago di Garda, per incentivare la diffusione di un modello di sviluppo e di turismo sostenibile. La cerimonia di premiazione del contest si terrà il 22 aprile 2018 per celebrare la 48a Giornata Mondiale della Terra .

II progetto è il primo appuntamento annuale con la natura dedicato ai fotoamatori, chiamati a immortalare i patrimoni paesaggistici delle ricchezze lacustri. Obiettivo del concorso è di aprire gli occhi alle bellezze che la biodiversità ci offre e soprattutto di sostenere il lavoro di chi opera quotidianamente per la tutela e la valorizzazione delle eccellenze presenti sul’intera regione gardesana . La foto vincitrice sarà esposta in gigantografia in una delle piazze gardesane e all’autore del fortunato scatto sarà riconosciuto un premio donato da Lefay Resort e SPA Lago di Garda.

Il contest è aperto a tutti i cittadini, italiani e stranieri, residenti o domiciliati in Italia che abbiano compiuto i 18 anni di età entro il 10 marzo 2018. Dal 10 marzo al 10 aprile 2018, i partecipanti al concorso possono inviare un’immagine scattata sul lago di Garda. La partecipazione è totalmente gratuita, basterà registrarsi sull’app “Garda sostenibile”, attendere una mail e inviare una fotografia a colori, secondo le caratteristiche tecniche previste dal regolamento del concorso.

È ammessa la candidatura di una sola foto per partecipante. Al vincitore di “Paesaggio Garda” 2018, oltre al primo premio e all’onore di veder esposta al pubblico la proprio foto in una delle piazze centrali del lago di Garda, sarà donata una targa ricordo dai soggetti promotori. Menzioni Tra le foto candidate, saranno selezionate anche le vincitrici delle Menzioni per ognuna delle seguenti categorie: paesaggio naturale, paesaggio antropico, Turismo sostenibile, turismo accessibile (allo scatto che meglio rappresenti l’accessibilità e la fruibilità per le persone con disabilità e a ridotta mobilità), enogastronomia (2018 Anno nazionale del cibo italiano. Un premio alla foto più rappresentativa di un prodotto agricolo tipico, di un piatto tradizionale o dell’artigianalità enogastronomica gardesana).

L.A.CU.S. indice la prima edizione del concorso di fotografia “Paesaggio Garda”, per celebrare la prima edizione sul Garda della più grande manifestazione mondiale sulla sostenibilità ambientale: La Giornata della Terra. Associazione L.A.CU.S. S.L.: via Cerebotani 6, 25017 Lonato del Garda ( BS) - S.O.: via Valle 16, 25087 Salò (BS) – C.F.: 93016080173 www.gardalacus.it - tel 331 2386503 – mail: lacus3@libero.it

REGOLAMENTO

Modalità di partecipazione

Dal 10 marzo al 10 aprile 2018, i partecipanti al concorso possono inviare un’immagine scattata sul lago di Garda. La partecipazione è totalmente gratuita, basterà registrarsi dal 10 Marzo su Paesaggio Garda nell’app "Garda sostenibile" disponibile per: iOS (scarica l´app per iPhone e iPad) e Android (scarica l´app per dispositivo Android). E poi inviare una e-mail a gardasostenibile@gmail.com con una fotografia a colori, secondo le caratteristiche tecniche previste dal regolamento del concorso.

- La partecipazione è del tutto gratuita;

- Ogni partecipante può candidare soltanto una fotografia a colori pena l’esclusione dal concorso;

- È’ possibile iscriversi e candidare la foto dal 10 MARZO al 10 APRILE 2018

- Il soggetto fotografato dovrà necessariamente rappresentare un’immagine scattata sul lago di Garda. Sono escluse dalla partecipazione al concorso tutte le foto scattate in altri territori che non ricadano all’interno dei comuni della regione gardesana così come definita dalla Comunità de Garda.

Caratteristiche tecniche delle fotografie

- Con la candidatura della foto il concorrente ne certifica l’autenticità e la titolarità; la fotografia candidata non deve essere già stata oggetto di premiazioni in altri concorsi di carattere nazionale o internazionale.

- La fotografia candidata non deve in alcun modo ledere alcun diritto di terzi né violare le leggi vigenti; in ogni caso l’autore manleva l’organizzazione da tutte le responsabilità, costi e oneri di qualsivoglia natura che dovessero essere sostenuti a causa del contenuto della fotografia; non potranno partecipare i dipendenti dei soggetti promotori del concorso.

- Ogni concorrente dovrà compilare la scheda di registrazione con i dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita, etc.), almeno un recapito telefonico e un indirizzo e-mail. L’indicazione errata dei dati richiesti può portare all’esclusione della foto dal concorso.

- La fotografia candidata non si può ritirare ne sostituire con altra foto.

- Sono ammesse foto in formato digitale, a colori, di risoluzione minima 1600×1200 pixel in formato orizzontale o verticale e che non superino i 15 Mb; le foto inviate devono essere quelle ottenute da un unico scatto; sono ammesse foto recanti regolazioni del contrasto, della luminosità e l’uso di filtri purché non alterino il soggetto dell’immagine; non sono ammessi fotomontaggi, foto con scritte sovraimpresse (firme, ecc), bordi, cornici o con altri tipi di addizioni o alterazioni; non sono ammesse foto in bianco e nero. Criteri

- I criteri fondamentali sulla base dei quali saranno selezionate le fotografie sono: aderenza all’obiettivo del concorso, originalità, qualità tecnica e qualità artistica.

Pre-selezione

- Le fotografie saranno oggetto di una pre-selezione a cura della rete di Lago di Garda Sostenibile e di L.A.CU.S.

- I partecipanti su richiesta di L.A.CU.S., dovranno fornire, pena l’esclusione dal concorso, tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della verifica dell’autenticità delle immagini. Selezione finale e decretazione del vincitore La selezione finale, con decretazione del vincitore, avverrà ad opera della Giuria di Paesaggio Garda, composta da esperti in materia geografico – ambientale, scientifica, storica, sociologica, enogastronomica, turistica e mediatica.

Il giudizio della Giuria è insindacabile e inappellabile. Il vincitore sarà informato non appena si avrà il responso della Giuria e dovrà presenziare alla cerimonia di premiazione.

Tutti i partecipanti riceveranno una e-mail di invito alla cerimonia di premiazione sulla casella di posta indicata nel form di registrazione.

Premio Menzioni

Oltre al primo premio saranno selezionate, tra le foto ammesse, le vincitrici delle menzioni per ognuna delle seguenti categorie:

– Paesaggio Naturale

– Paesaggio Antropico

– Turismo sostenibile

– Turismo accessibile

– Enogastronomia

Al vincitore del concorso sarà assegnato un premio donato da Lefay Resosrt e spa e verrà donata una targa–ricordo dai soggetti promotori. La fotografia vincitrice sarà esposta su una maxi-affissione. Il premio verrà consegnato durante la cerimonia di premiazione che si svolgerà a Moniga del Garda il 22 aprile 2018.

Le foto vincitrici delle menzioni e delle menzioni speciali, sentita la giuria, saranno decretate da L.A.CU.S e dalle associazioni, consorzi ed Enti partner della rete di Lago di Garda sostenibile. I vincitori riceveranno una targa - premio offerto dalla rete di lago di Garda Sostenibile, in occasione della cerimonia di premiazione del 22 aprile 2018 . Ove impossibilitati a partecipare è richiesto loro di delegare un sostituto al ritiro del premio.

Risultati Il nome del vincitore del primo premio e i vincitori delle menzioni saranno riportati sui siti www.lagodigardasostenibile.it – www.lagodigarda.it – www.gardalacus.it e nei siti degli altri partner. Esclusione candidature L.A.CU.S. e potranno, a loro insindacabile giudizio, escludere fotografie candidate, nel caso le ritengano fuori tema, di scarsa qualità, indegne, non conformi ai requisiti richiesti nel presente regolamento o per qualsiasi altro motivo ritenuto valido. Potranno essere altresì esclusi, sempre a insindacabile giudizio degli organizzatori, gli autori che hanno un comportamento non consono a una leale competizione o per qualsiasi altro motivo ritenuto valido.

Aggiornamenti Regolamento

Gi organizzatori si riservano di integrare e modificare, attraverso i siti prima menzionati il presente regolamento, al fine di garantire un corretto andamento del concorso. Accettazione Regolamento La partecipazione al concorso implica la totale accettazione del presente regolamento. Concessione licenza e autorizzazione al trattamento dei dati personali. Il partecipante concede a L.A.CU.S. una licenza d’uso completa, non esclusiva, irrevocabile e a tempo indeterminato della fotografia inviata. La licenza concessa comprende anche la possibilità di sub-licenza a terzi. Il nome dell’autore verrà in ogni caso sempre indicato.

Ogni partecipante autorizza L.A.CU.S. al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003 e successive modifiche, per tutti gli adempimenti necessari all’organizzazione e allo svolgimento del concorso.

GIURIA PAESAGGIO GARDA

PIERLUCIO CERESA : Segretario generale Comunità del Garda GIANLUCA GINEPRO: Consorzio Lago di Garda Unico BEATRICE ZAMBIASI: Direttore Parco Alto Garda bresciano VALERIO CORRADI: Docente Università Cattolica del Sacro Cuore Brescia DAVIDE SIGURTA’: Membro Commissione Paesaggio Regione Lombardia IVAN SPAZZINI: Slow Food Garda GABRIELE LOVISETTO: Associazione Airone Rosso ROSSANA BETTINELLI: Italia Nostra – Europa Nostra TERESA DELFINO: Associazione L.A.CU.S. EMILIO CROSATO: Associazione Amici di Castellaro GIORGIO ATTILIO MUTTI: naturalista, fotografo GIAN PIETRO BROGIOLO: già professore Università di Padova, già Presidente Società degli Archeologi Medievisti Italiani (2004-2012).