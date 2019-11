Concerto natalizio a Villa Vecelli Cavriani

Fondazione Discanto, giovedì 5 dicembre alle ore 19.30, in occasione del tradizionale scambio di auguri, apre le porte di Villa Vecelli Cavriani per un evento esclusivo di Natale. La serata sarà dedicata ad una raccolta fondi benefica in favore della Fondazione Historie Onlus di Villafranca di Verona, che dal 1978 offre alle persone con disabilità o fragilità mentale servizi per la socializzazione, il recupero delle abilità e la riabilitazione.

Alle ore 20, dopo un aperitivo di benvenuto, avrà inizio il concerto del pianista Simone Losappio, primo classificato nella categoria solisti al Premio Internazionale di Musica “Gaetano Zinetti” 2017 nel suggestivo salone d’onore della settecentesca Villa.

L’evento, aperto a tutta la cittadinanza, sarà a ingresso libero e gratuito. Per contribuire alla causa, durante la serata sarà allestita una lotteria con in palio perstigiosi premi. Ciascun partecipante potrà acquistare i biglietti prima dell’inizio del concerto e ad ogni acquisto verrà rilasciato un piccolo omaggio in segno di riconoscimento.

Dopo il concerto, alle ore 21 circa, Fondazione Discanto sarà particolarmente onorata di condividere un momento conviviale con una cena, a cura di Scapin 1935, che si terrà nelle scuderie di Villa Vecelli Cavriani al costo di 35 euro a persona. Al termine della cena verrà effettuata l’estrazione dei biglietti della lotteria il cui ricavato sarà interamente devoluto alla Fondazione Historie Onlus.

Informazioni, prenotazioni e contatti

Villa Vecelli Cavriani Via Caterina Bon Brenzoni, 3 Mozzecane (Vr), giovedì 5 dicembre:

Ore 19.30: aperitivo di benvenuto

Ore 20: concerto di Simone Losappio

Ore 21: cena (prezzo: 35 euro)

Per partecipare alla cena è necessario prenotarsi via email all’indirizzo info@fondazionediscanto.it entro il lunedì 1 dicembre p.v. indicando, se presenti, i nominativi degli accompagnatori.

La prenotazione verrà confermata via mail dopo copia dell’avvenuto bonifico. I dati per effettuare il bonifico sono: Fondazione Discanto – UNICREDIT – IBAN IT76X0200859960000104201718. Causale: “Cena di Natale 2019”. Nel caso di bonifico cumulativo per più partecipanti si richiede di indicare cortesemente nella causale tutti i nominativi.



Tel. 045 8538071 – info@fondazionediscanto.it

Web: www.fondazionediscanto.it