Veda Black live al Cohen Verona

Venerdì 6 aprile Veda Black in concerto al Cohen Verona. Dietro lo pseudonimo di Veda Black c’è Corinne, una cantautrice e producer di 23 anni. Nata e cresciuta a Londra, impara da sola a suonare e cantare. Con testi intrisi di femminismo, arrangiamenti sperimentali e un’attitudine alla “non far prigionieri”, la sua musica è un mix di crudo R&B e sensuale alternative soul, uniti in modo da creare una novità sonora così potente e dinamica che va assolutamente ascoltata. Equipaggiata con un bel paio di polmoni, un guardaroba variopinto e una chioma di capelli sempre in cambiamento, VEDA BLACK è pronta a introdurre nuove regole nel gioco!

Inizio concerto ore 21.30

Ingresso: cena + concerto 15€

solo concerto: 10€ con consumazione

Prenotazione tavoli: 045 8949522 whatsapp 3473234011

(fonte Facebook)