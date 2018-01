Concerto unico al Teatro Astra di San Giovanni Lupatoto per il compleanno di Vrec Music Label

Evento speciale per festeggiare i 10 anni dell’etichetta Vrec (marchio discografico di davvero comunicazione) e della rassegna musicale Acusticamente. Una serata unica ad ingresso libero al Teatro Astra di San Giovanni Lupatoto (VR) dove si alterneranno, in versione acustica, alcuni dei migliori artisti veneti dell’etichetta presentati da Francesca Cheyenne, nota conduttrice televisiva e radiofonica.

Si alterneranno sul palco 6 band venete: i veronesi L’OR ebbero l’onore di inaugurare 10 anni fa le pubblicazioni dell’etichetta con il loro “Intimo pensiero”: tornano su un palco per questa occasione dopo il loro ultimo concerto in Piazza Bra a Capodanno 2013.

I METHODICA, raprresentati dal loro cantante e fondatore Massimo Piubelli hanno portato il marchio Vrec in Europa con i loro ultimo lavoro “The Silence of Wisdom”.

I trevigiani DOWN TO GROUND rappresentano un airplay mainstream internazionale ed hanno realizzato il miglior tour italiano di una band Vrec calcano i palchi nelle location più prestigiose: Home Festival, Hydrogen Festival, Rock in Roma, Pistoia Blues, il teatro di Taormina, Stadio Euganeo di Padova e molti altri.

I KYRAS, con il loro pop radiofonico sono stati il gruppo arrivato ai vertici delle classifiche radiofoniche indipendenti. I giovanissimi ENDLESS HARMONY stanno vincendo moltissimi concorsi e sono la promessa più giovane della label. Special guest i grandi MISTONOCIVO: la storica rock band vicentina con migliaia di copie vendute ed un palmares d’eccezione ha scelto Vrec per pubblicare l’ultimo lavoro “Superego”.



VREC 10 ANNI (Acusticamente) – Veneto Sound – Sabato 3 Febbraio 2018 ore 21:00, Teatro Astra, Via Roma 3, ingresso libero fino a esaurimento posti.

