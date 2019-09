A San Bonifacio un concerto tributo a Mina

Grande serata di musica e spettacolo Domenica 15 Settembre dalle ore 21 in Piazza Costituzione a San Bonifacio, con l'arrivo del miglior Tributo a Mina.

MinaMari Project in concerto nella bellissima Piazza di San Bonifacio con i successi di Mina e....tante emozioni.

Stessa voce, stesso look, stesse movenze fisiche sul palco ed uno spettacolo senza precedenti. Un'altra Mina in tutti i sensi. Appuntamento per tutti i fans a San Bonifacio, domenica sera alle ore 21 - Ingresso gratuito.