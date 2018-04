A Costermano musica live contro le fake news con il concerto "F*ck News"

Venerdì 20 aprile 2018 alle ore 21.00, presso la "Trattoria La Val" di Costermano Del Garda (VR) si terrà un concerto di musica inedita, intitolato "F*ck News". Ideato e realizzato dagli studenti della classe HND1 (Higher National Diploma) del CSM College, il progetto ha lo scopo di sensibilizzare il pubblico riguardo a un argomento importante ed attuale: quello appunto delle notizie false, anche note come Fake News.

Gli studenti hanno scritto 14 canzoni originali con musiche che spaziano in vari generi, tra canzoni di stampo cantautorale e basi hip-hop-elettronica, accompagnate da testi che parlano dell’informazione ai nostri tempi, di come a volte crediamo a quello che leggiamo senza ragionarci sopra tralasciando il nostro senso critico, e di come questo danneggia il nostro vivere. Il processo della stesura dei testi è stato seguito da Marco Ongaro, mentre il lavoro in sala prove e di organizzazione è stato gestito rispettivamente da Stefano Freddi e Lucia Corona Piu, tutti insegnanti del corso in questione.

L’ingresso alla serata è gratuito e durante lo svolgimento del concerto il pubblico presente verrà coinvolto attivamente con un quiz a tema fake news: verranno lette vari tipi di notizie, i partecipanti dovranno capire se sono notizie vere o false; una prova divertente che darà filo da torcere ai più creduloni e ai più scettici!

I 7 studenti questo corso di livello universitario vengono da percorsi diversi: alcuni si sono diplomati nel corso BTEC in Music (Business & Technology Education Council), che tratta materie prettamente musicali, ed altri che hanno svolto il corso parallelo in Music Technology, sviluppando competenze più tecniche.

Gli studenti:

Gilberto Crotone (basso e tromba e tastiere)

Davide De Faveri (voce, tastiere, chitarra e batteria)

Andrea Salier (chitarra)

David Filippi (chitarra e voce)

Andrea Montagner (basso, tastiere e chitarra)

Lorenzo Ghelli (tastiere)

Jordi Tambara (voce e chitarra)

Il CSM College è un’associazione culturale che da 30 anni si occupa di formazione musicale a

Verona e dal 2001 ospita i corsi professionali britannici BTEC, accreditati da Pearson.

Per informazioni il CSM College:

www.csmcollege.eu