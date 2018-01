“Variations - Jazz lightning” al Ristori con Uri Cane e I Virtuosi Italiani

Mercoledì 10 gennaio, alle ore 20.30, quarto concerto della stagione Jazz al Teatro Ristori di Verona con uno degli “architetti” più intelligenti e sensibili della musica d’oggi: Uri Caine con I Virtuosi italiani.

Mercoledì 10 gennaio al Teatro Ristori protagonista sarà il pianista americano di Philadelphia Uri Caine, che assieme al complesso de I Virtuosi italiani intende accostare il repertorio jazz, lo spirito di quella musica e dell’improvvisazione alla musica barocca. Da qui nasce il progetto “Variations - Jazz lightning” che fonde il sound del geniale URI CAINE con la qualità musicale di uno degli ensemble più versatili e apprezzati del panorama colto contemporaneo, in un mix di brani classici, filtrati dalla sensibilità compositiva di CAINE, e pezzi scritti appositamente per la collaborazione con I Virtuosi Italiani, in un affascinante equilibrio fra passato e presente.

Uri Caine è senza dubbio uno degli “architetti” più intelligenti e sensibili della musica d’oggi, un geniale alchimista, che compone in modo originale ripartendo dal passato prossimo del grande jazz come da quello più remoto della musica classica, capace di rileggere i repertori di ogni epoca con intelligenza, cultura, humour. Il suo jazz è una miscela di musica ebraica, classica, rock ed elettronica. Uri Caine ha inoltre ricevuto riconoscimenti dal Pennsylvania Council of the Arts e il National Endowment for the Arts, ed è regolarmente invitato sia a festival e istituzioni dedicati alla musica contemporanea sia a quelli di musica jazz.

Il prossimo appuntamento con il Jazz al Teatro Ristori sarà Giovedì 15 febbraio con un’alta icona del Jazz americano, lo straordinario pianista Brad Mehldau, che presenterà per la prima volta in Italia il suo ultimo lavoro “Three Pieces after Bach” commissionato da Carnegie Hall di New York, The Royal Conservatory of Music, The National Concert Hall e Wigmore Hall di Londra.

PROGRAMMA

URI CAINE – Pianoforte

I VIRTUOSI ITALIANI

“VARIATIONS – JAZZ LIGHTNING”

J. S. Bach-U. Caine Variazioni Goldberg (estratti)

C. Monteverdi-U. Caine Si dolce è il tormento

U. Caine: Concerto in tre movimenti per pianoforte ed orchestra d'archi

Allegro - Adagio - Allegro

U. Caine "Summer Lightning" per pianoforte ed orchestra d'archi

J. Brahms-U. Caine Variazioni per pianoforte ed orchestra d'archi su tema di Händel

(fonte foto Teatro Ristori)