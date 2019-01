Al Teatro Ristori la blasonata Münchener Kammerorchester diretta da Clemens Schuldt

Prosegue la rassegna concertistica al Teatro Ristori martedì 15 gennaio alle 20.30, con una delle orchestre da camera più blasonate al mondo: la Münchener Kammerorchester, con Meesun Hong Coleman come konzertmeister – primo violino- e Aron Pilsan solista al pianoforte. Verrà proposto un programma dallo stile classico molto interessante e accattivante, comprendente l’Ouverture da “La Finta Giardiniera” e il concerto per pianoforte K 453 di Mozart, lo scherzo per orchestra d’archi di Schreker e la Quinta sinfonia di Franz Schubert.

Rinomata per la sua eccezionale programmazione creativa e l'omogeneità del timbro che può derivare solo da una lunga storia di fare musica insieme - oltre sessantacinque anni dalla sua fondazione - la Münchener Kammerorchester è considerata la numero uno delle orchestre da camera in Germania. Dall'inizio della stagione 2016/2017 Clemens Schuldt è il nuovo direttore principale. Il nucleo dell'ensemble è composto da ventotto musicisti. Una componente importante sono i programmi diretti e concertati da uno dei due violini di spalla dell'orchestra: in queste esecuzioni l’incondizionato impegno e il senso condiviso di responsabilità di tutti i musicisti traspaiono con una intensità particolare.

La Münchener Kammerorchester dal 1995, quando Christoph Poppen ha assunto il ruolo di direttore artistico e ha stabilito l'inconfondibile profilo drammaturgico dell'orchestra, ha presentato in anteprima più di ottanta opere di compositori tra cui Iannis Xenakis, Wolfgang Rihm, Tan Dun, Chaya Czernowin, Georg Friedrich Haas, Pascal Dusapin, Salvatore Sciarrino e Jörg Widmann. Compositori come Beat Furrer, Erkki-Sven Tüür, Thomas Larcher, Milica Djordjević, Clara Iannotta, Samir Odeh-Tamimi, Mark Andre, Peter Ruzicka, Márton Illés, Mirsolav Srenka e Tigran Mansurian hanno composto musica commissionata dalla MKO.

La MKO è un ensemble moderno e flessibile che ha sviluppato una vasta gamma di attività: ogni anno l'orchestra presenta una sessantina di concerti nel mondo. Sono da menzionare suoi workshop e concerti pioneristici in Corea del Nord nell'autunno 2012, quando l'orchestra si è esibita insieme a studenti di musica nordcoreani. La MKO ha registrato opere di Karl Amadeus Hartmann, Sofia Gubaidulina, Giacinto Scelsi, Thomas Larcher, Valentin Silvestrov, Isang Yun, Joseph Haydn e Toshio Hosokawa con ECM Records. Nel marzo 2017 è proseguita la lunga collaborazione con il lancio di Requiem di Tigran Mansurian, una commissione congiunta della MKO e del RIAS Kammerchor. Le registrazioni MKO con Sony Classical includono un CD con le overture di Rossini e il Requiem Fauré con il Bavarian Radio Choir (vincitore di ECHO Klassik, 2012), la Messa di Mozart in do minore e, nel maggio 2014, il Requiem di Mozart.

Aaron Pilsan, selezionato dall’influente rivista tedesca Fono Forum come “Miglior giovane artista dell’anno” nel 2011, è stato successivamente scelto come “Rising Star” dall’ ECHO (l’Organizzazione europea delle sale da concerto) nel 2014 che lo ha portato a essere invitato in molte delle sale da concerto più prestigiose d’Europa.

Aaron è spesso invitato ai principali festival musicali, tra cui il Menuhin Festival Gstaad, Schubertiade, Schwetzingen Festival, Bregenz Festival, Musikfest Bremen, Klavierfestival Ruhr, Mozartfest Würzburg, Mecklenburg-Vorpommern Festival e il Kissinger Sommer festival, solo per citarne alcuni. Si è esibito sui palcoscenici di molte delle più grandi sale da concerto europee tra cui il Concertgebouw Amsterdam, Palais des Beaux Arts Brussels, Boulez Saal Berlin, Vienna Konzerthaus, Philharmonie de Paris e Luxemburg Philharmonie. Nel gennaio 2018, la casa discografica Deutsche Grammophon ha messo in vendita “HOME”, un tributo musicale alla città natale di Aaron in Austria, dove ha inciso musiche di Schubert e Schumann.

