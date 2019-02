I 12 violoncellisti della Berliner Philarmoniker in concerto al Teatro Ristori

La rassegna concertistica al Teatro Ristori prosegue con un evento tanto atteso dal pubblico. Sabato 23 febbraio alle ore 20.30 il Teatro ospiterà I 12 violoncellisti della Berliner Philarmoniker, l’ensemble indipendente di una tra le più prestigiose orchestre sinfoniche del mondo. Il programma della serata spazierà dal ‘600 al ‘900, con musiche di David Funck, Antonín Dvořák, Dmitrij Šostakovič, George Shearing, James Horner, Boris Blacher, Astor Piazzolla, Wilhelm Kaiser-Lindemann, Pasquale Stafano e José Carli.

Un’orchestra nell’orchestra, all’interno di una vera e propria istituzione mondiale come quella dei Berliner Philarmoniker, che sin dalla sua costituzione nel 1972, ha conquistato successi e consensi. I 12 violoncellisti nel corso della loro carriera sono stati più volte “ambasciatori musicali” della città di Berlino suonando per personalità mondiali come il presidente degli Stati Uniti Bill Clinton durante la Conferenza dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa tenutasi a Budapest nel 1994, accompagnando l’ex presidente tedesco Richard von Weizsäcker durante una visita ufficiale in Svezia e sono stati più volte richiesti come ospiti dall’imperatore nipponico Akihito.

La composizione dell’ensemble, variata negli anni, oggi comprende: Ludwig Quandt, Bruno Delepelaire, Nikolaus Römisch, Stephan Koncz, Christoph Igelbrink, Olaf Maninger, Martin Menking, Knut Weber, Rachel Helleur, David Riniker, Solène Kermarrec, Martin Löhr.

Per maggiori informazioni sui prossimi appuntamenti della rassegna Concertistica vi invitiamo a consultare la pagina dedicata sul sito del Teatro Ristori http://www.teatroristori.org/stagione/concertistica.

(fonte foto Teatro Ristori - ©Uwe Arens)