Nuova generazione al Teatro Ristori con Alberto Ferro al pianoforte

Mercoledì 9 maggio, al Teatro Ristori, alle ore 18.30 secondo appuntamento della serie di concerti intitolata NUOVA GENERAZIONE con HAPPY HOUR. Protagonista è Alberto Ferro, l’ultimo italiano premiato al prestigioso Concorso Internazionale Pianistico Ferruccio Busoni di Bolzano nel 2015.

Protagonista è il pianista siciliano Alberto Ferro, che oltre malgrado la sua giovane età ha conquistato importantissimi riconoscimenti in Italia e all’estero: fra gli altri, 2° premio, premio della critica e premio speciale Haydn al “Ferruccio Busoni” (2015); 6° premio e premio del pubblico al “Regina Elisabetta” di Bruxelles (2016); il Finalist Prize e il “Children’s Corner” Prize al Clara Haskil International Piano Competition (2017). Il programma proposto prevede la seconda Sonata in si bemolle minore op. 35 di F. Chopin, scritta a Nohant, in Francia, nel 1839, dalla solida struttura da cui si propagano frammenti di poetiche illuminazioni e, oltre alla Marcia funebre, in cui si concentra come un'immagine fissa la maggiore emozione espressiva, contiene un primo tempo di sconcertante asprezza tragica, uno Scherzo fantasioso e un brevissimo Presto conclusivo «sottovoce e legato», dai risvolti timbrici di allucinante trasfigurazione.

Rachmaninov è una delle ultime incarnazioni della figura di concertista-compositore dell'epoca tardo-romantica, secondo la grande tradizione di Liszt e di Busoni. Un esempio della sua straordinaria abilità pianistica è dato dalle venti Variazioni su un tema di Corelli op. 42, eseguite dallo stesso autore a New York nel 1932 ed elaborate sul tema cosiddetto "della follia", indicato nella Sonata per violino n. 12 di Corelli. Esse si distinguono per varietà inventiva e ricchezza di colori timbrici e possono definirsi uno studio preparatorio della Rapsodia su un tema di Paganini per pianoforte e orchestra, apparsa due anni dopo e accolta subito con grande successo. Il concerto si conclude con la suite di Claude Debussy Pour le piano, pubblicata nel 1901, in cui sono evidenti sia le influenze dei clavicembalisti francesi (soprattutto nel Prélude e nella Toccata), che del pianismo di Satie (Sarabande), ma anche la ricerca di una cifra compositiva originale.

Il prossimo appuntamento con NUOVA GENERAZIONE, sarà mercoledì 16 maggio sempre alle 18.30, con ELIAS DAVID MONCADO violinista di origine tedesco-spagnola e malese, vincitore del Concorso Internazionale di Violino Postacchini di Fermo nel 2017, che con HANSJACOB STAEMMLER al pianoforte, presenta un coinvolgente programma con musiche di Franck, Ysaye, Szymanowski e Ravel.

ALBERTO FERRO

Nato a Gela (CL) nel 1996, Alberto Ferro ha iniziato gli studi musicali con la madre all’età di 7 anni e ha tenuto il suo primo recital all’età di 13 anni. Nel 2014 ha conseguito il Diploma con il massimo dei voti e la lode presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Vincenzo Bellini" di Catania, sotto la guida del maestro Epifanio Comis, con il quale continua a perfezionarsi presso lo stesso Istituto per il conseguimento del Diploma accademico di secondo livello in "Discipline musicali". Ha inoltre frequentato numerosi corsi di perfezionamento con pianisti di fama internazionale, quali Janina Fialkowska, Dina Yoffe, Leslie Howard, Richard Goode e Jörg Demus.

Tra i numerosi premi vinti in concorsi nazionali ed internazionali spiccano: il 2° premio, il premio della critica e il premio speciale Haydn al “Ferruccio Busoni” di Bolzano (2015); il 1° premio al “Premio Venezia” (2015); il 6° premio e il premio del pubblico al “Regina Elisabetta” di Bruxelles (2016); il premio come finalista e il premio Children's Corner al "Clara Haskil" di Vevey (2017); il 1° premio e il premio del pubblico al "Telekom - Beethoven" di Bonn (2017).

Ha tenuto concerti per importanti associazioni e festival italiani ed europei, quali il Copenhagen Summer Festival, il Bologna Festival, l'Operaestate Festival Veneto, il Noto Musica Festival, il Kawai a Ledro, gli Amici della Musica di Firenze, la Società dei Concerti di Milano, le Settimane Musicali di Ascona, il Tiroler Festspiele Erl, il Festival Musiq’3, il Klassiek Leeft Meesterlijk Summer Festival, il Festival de l’Eté Mosan, l’OdeGand Festival, il Brussels Piano Festival.

Si è esibito in prestigiose sale da concerto (Teatro Massimo “Vincenzo Bellini” di Catania, Teatro Malibran e Teatro La Fenice di Venezia, Fazioli Concert Hall di Sacile, Sala Verdi del Conservatorio di Milano, Teatro Le Réflet di Vevey, Künstlerhaus e Herkulessaal di Monaco, Salle Philharmonique di Liegi, Concertgebouw di Bruges, Minardschouwburg e Handelsbeurs di Gand, Flagey e Palais des Beaux-Arts di Bruxelles, Philharmonie di Lussemburgo, Festspielhaus di Erl, Museo d'arte di Tel Aviv, Musikgymnasium Schloss Belvedere di Weimar, Gewandhaus di Lipsia, Telekom Zentrale e Telekom Forum di Bonn, Liederhalle di Stoccarda, Meistersingerhalle di Norimberga), sia in recital solistici, sia con orchestre sinfoniche e cameristiche (Donetsk Philharmonic Orchestra, Kammerphilharmonie dacapo München, Klassische Philharmonie Bonn, Beethoven Orchester Bonn, Århus Symfoniorkester, Orchestra Haydn di Bolzano e Trento, Orchestra Filarmonica della Fenice, Orchestre de Chambre de Lausanne, Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, deFilharmonie, Casco Phil, Orchestre National de Belgique), sotto la guida, tra gli altri, di Franz Schottky, Alexander Prior, Benjamin Haemhouts, Risto Joost, Marco Parisotto, Arvo Volmer, Dirk Kaftan, Heribert Beissel, Paul Meyer, Thierry Fischer, Marin Alsop, Christian Zacharias.

Nel 2016 e nel 2017 ha ricevuto la Medaglia della Camera dei Deputati, conferitagli dalla Presidente della Camera, On. Laura Boldrini, in occasione della Festa Europea della Musica, come riconoscimento al suo talento artistico, e per i successi riportati nel corso degli ultimi anni in prestigiose competizioni pianistiche internazionali. Nel marzo del 2017 ha tenuto un recital presso la Cappella Paolina del Palazzo del Quirinale, nella rassegna "I Concerti del Quirinale" in diretta su Rai Radio 3, ricevendo tanti apprezzamenti dal Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella.

Molte sue registrazioni sono state trasmesse da emittenti radiotelevisive nazionali (Rai 3, Rai 5, Rai Radio 1, Rai Radio 3, Rai Südtirol, Radio Popolare, Venice Classic Radio) e internazionali (RTBF, VRT, Musiq'3, Klara, ORF III, MDR Kultur, RTS, arte, Deutsche Welle). Inoltre, sono stati pubblicati tanti articoli su di lui da importanti riviste musicali, tra cui Suonare News, Amadeus, Crescendo, Andante e Pizzicato.

Dal 2015 è uno degli artisti sostenuti dal CIDIM, Comitato Nazionale Italiano Musica, che ha realizzato la produzione di un CD per l'etichetta Suonare records, allegato alla rivista nazionale Suonare News (maggio 2017). Nel 2016 la BNP Paribas Fortis lo ha ingaggiato per tenere una serie di concerti in Belgio, pubblicando un suo CD che include alcuni brani eseguiti dal vivo durante il Concorso "Regina Elisabetta" di Bruxelles.

Attualmente svolge un'intensa attività concertistica anche come camerista: dal 2016 collabora con il violinista salernitano Gennaro Cardaropoli.

PROGRAMMA

Frédéric Chopin: Sonata n. 2 op. 35 in Si bemolle minore

Sergei Rachmaninov: Variazioni su un tema di Corelli op. 42 in Re minore

Claude Debussy: Pour le piano L. 95, Suite per pianoforte

Prelude - Assez animé et très rythmé

Sarabande - Avec une élégance grave et lente

Toccata - Vif