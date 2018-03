XII edizione del Concerto Spirituale presso il Duomo, promosso dall’Accademia Filarmonica di Verona

Grazie alla disponibilità della Diocesi di Verona, si svolgerà il prossimo martedì 27 marzo alle ore 20.30, presso la chiesa di San Giovanni in Fonte (presso il Duomo di Verona), il consueto concerto spirituale pasquale, giunto alla sua XII edizione. L’evento è a ingresso libero ed è promosso dall’Accademia Filarmonica di Verona e curato dall’Associazione Dimostrazioni Armoniche, grazie alla partecipazione dell’ensemble di musica rinascimentale e barocca Vago Concento.

Il titolo del concerto spirituale pasquale di quest’anno è “Lacrime amate: Il compianto per la morte di Cristo nella musica del Seicento italiano”.

Il filo conduttore della serata saranno le lacrime di Maria Maddalena. Non si tratta di musica liturgica, ma di teatro musicale religioso dove la storia sacra trova espressione in emozioni umane come il pianto e i sospiri. Sono i segni di un amore straordinario che viene descritto con musica di eccezionale valore. I nomi dei compositori che hanno lasciato pagine memorabili su questo tema vanno dal celebre Claudio Monteverdi (1567-1643) a compositori minori ma di grande qualità come il veronese Stefano Bernardi (ca. 1577-1637, che fu tra l’altro maestro di cappella del Duomo di Verona tra il 1611 e il 1622, nonché Magister Musicae dell’Accademia Filarmonica di Verona), il veneto Paolo Quagliati (ca. 1555-1628), il piemontese Giovanni Pietro Biandrà (morto dopo il 1633), per il primo Seicento; l’emiliano Maurizio Cazzati (1616-1678), il piemontese Giovanni Battista Fasolo (ca. 1598-1664), il romano Gioseffo Zamponi (ca. 1610-1662), per la seconda metà del secolo. Il concerto parla del compianto per la morte di Cristo come di un evento contemporaneo che invita gli spettatori a piangere, a fare propri i sentimenti che animavano i personaggi storici che stavano ai piedi della croce, ma soprattutto a convertirsi. Ecco che le lacrime non sono solo occasione di dolore, ma anche di redenzione, per questo sono chiamate: “beate”, “amate”. Usando le parole cantate dal Favor Divino nel brano di Monteverdi: “Col pianto novo antico error sanate ch’oggi l’ira di Dio vinta è dal pianto”.

L’Associazione Dimostrazioni Armoniche è un’associazione musicale senza scopo di lucro attiva a Verona dal 2010, con una vasta attività di divulgazione in particolare della musica di compositori veronesi anche poco conosciuti. Ha già alle spalle molte iniziative e lezioni concerto in istituzioni culturali e scuole, conferenze specialistiche e pubblicazioni, progetti di trascrizione di musica inedita e concerti di beneficenza.

