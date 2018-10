Per la rassegna musicale "Settembre dell'Accademia" il concerto del giovane soprano drammatico Elina Ratiani

Giovedi 18 Ottobre 2018, il giovane soprano drammatico Elina Ratiani, in occasione del Festival Internazionale di Musica 2018, organizzato dal Settembre dell’Accademia del Teatro Filarmonico, si esibirà in un concerto di arie d’opera e musica da camera, con il l’alto Maestro della Fondazione Arena Andrea Cristofolini.

L’artista, residente da un anno nella città scaligera, è considerata una straordinaria promessa dell’Opera per la sua voce rara e raffinata. Cresciuta nel Conservatorio Tchaikovsky di Mosca, ha lavorato per il Mariinsky Theatre di San Pietroburgo e si è esibita in molti altri teatri della federazione russa. “Elina avrà sicuramente una carriera straordinaria”, cosi si espresse Juliette Bisazza del Royal College di Londra quando ebbe modo di seguirne il suo perfezionamento a Malta, restando emozionalmente colpita dalla timbrica, l’estensione e l’eleganza graffiante della sua voce.

Guidata da tempo da un coach di fama internazionale, il Maestro Richard Barker, che ne ha raffinato le qualità con grande professionalità, Elina Ratiani ha potuto farsi conoscere presto per le sue potenzialità, al punto da considerarla, per quanto giovane, nel ruolo di Turandot, opera considerata fra le più impegnative in assoluto.

Ad accompagnarla nel concerto del Settembre dell’Accademia, un professionista conosciuto e stimato da molti anni nella Fondazione Arena, il Maestro Andrea Cristofolini, che per primo si prese cura del suo percorso, non appena l’artista si trasferì a Verona.

L’evento concertistico, ad ingresso gratuito, avrà inizio alle ore 20.30 e sarà una valida occasione per ascoltarla nell’esecuzione di arie di diversi autori, da Verdi a Puccini, da Tchaikovsky a Dvorak.