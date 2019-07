"Il Trovatore" a San Bonifacio con l'Orchestra Machiavelli-Amici di Oberto

La grande musica di Giuseppe Verdi nei luoghi dove vissero i protagonisti della sua prima opera, Oberto Conte di San Bonifacio. L’anima e lo spirito di Giuseppe Verdi rivivono magicamente a San Bonifacio, nei luoghi dove vissero i protagonisti della sua prima opera, Oberto Conte di San Bonifacio.

Venerdì 19 luglio ore 21.15 Parco della Motta, San Bonifacio.

Ingresso libero. In caso di pioggia l’evento si terrà al Cinema Teatro Centrale.

«I personaggi dell'opera di Verdi - dice Cristina Zorzanello, vicesindaco e assessore alla Cultura - siano essi realmente esistiti o frutto della fantasia del geniale musicista, vissero e amarono proprio nei luoghi dove sorgono oggi le rovine del castello di San Bonifacio e la magnifica chiesetta medioevale della Motta, e in questo scenario suggestivo e unico al mondo l'anno scorso è stato messo in scena uno spettacolo ispirato all'Oberto di Verdi con parti dell'opera originale e una voce recitante che ha guidato il numerosissimo pubblico attraverso la tragica storia del conte Oberto». Al confine tra realtà e finzione, le vicende storiche che hanno fatto da sfondo all'opera di Verdi sono le stesse che portarono alla distruzione del castello di San Bonifacio e all'esilio dei conti.

Quest'anno l'esperienza continua e l'Associazione Amici di Oberto in collaborazione con il Comune di San Bonifacio presenta un capolavoro verdiano d'eccezione, “Il Trovatore”. Protagonisti della serata saranno il soprano Annapaola Pinna, fresca del suo debutto al Teatro Filarmonico con l'orchestra della Fondazione Arena, nel ruolo di Leonora; il giovane tenore veronese Tommaso Rossato sarà Manrico e Cüneyt Ünsal, baritono turco e voce affermata nel panorama della grande lirica mondiale, il Conte di Luna. Lo spettacolo messo in scena da Sara Meneghetti, anche autrice dei testi e della drammaturgia, prevede un’interessante formula mista in cui una voce recitante, l'attrice Sabrina Carletti, guiderà gli spettatori attraverso le vicende della complessa trama de Il Trovatore, raccontando la storia da un inedito punto di vista. La trama seguirà infatti fedelmente le vicende verdiane che riguardano i tre protagonisti mentre i testi saranno valorizzati dalle musiche originali di Alessio Manega, giovane compositore veronese già vincitore di numerosi riconoscimenti internazionali per i suoi lavori. La Direzione musicale è affidata a Giancarlo Rizzi, direttore veronese dalla carriera internazionale, che in autunno debutterà a Vienna con il “Faust” di Gounod nel cartellone del Theater an der Wien, il teatro dove si esibiva Mozart, dove Beethoven diresse la prima di molte sue sinfonie e oggi forse il miglior teatro d'Europa. Completa il quadro di grande prestigio l'Orchestra Machiavelli, gruppo ormai affermato nel panorama veronese per la sua qualità artistica e il suo approccio innovativo.

«L’idea è quella di promuovere il territorio di San Bonifacio come “luogo verdiano”» dice il Sindaco Giampaolo Provoli «per lo stretto collegamento storico che i resti del castello della Motta hanno con l’opera prima di Giuseppe Verdi. C’è inoltre la necessità di valorizzare le eccellenze musicali legate a San Bonifacio, che sono di ottimo livello e testimoni di un grande amore per la musica e di una grande passione». «I resti del castello di Oberto sono un luogo magico per la storia della musica - aggiunge l’avv. Matteo Fiorio tra gli ideatori ed organizzatori dell’evento - e in qualche modo è qui che ha inizio la prima storia raccontata da Verdi: l'inizio di un viaggio incredibile per la cultura italiana. Si vuole portare il nome di San Bonifacio in Italia e nel mondo, per avvicinare il grande pubblico a San Bonifacio».

Il Sindaco di San Bonifacio Giampaolo Provoli aggiunge: «Nella nostra zona sono nate e cresciute delle realtà musicali di alto livello che ora si stanno unendo e impegnando per un progetto musicale di grande rilievo: la musica classica e l'opera sono un potente veicolo per tutto ciò che di bello è legato all'Italia e legare il nome di San Bonifacio a Giuseppe Verdi è un'occasione unica per far conoscere le nostre aziende nel mondo. Per questo è importante che la cittadinanza e le realtà produttive del territorio sostengano il progetto che ha delle potenziali ricadute d'immagine di portata internazionale per la nostra San Bonifacio.

Grazie a questa prospettiva innovativa nello sviluppo del patrimonio culturale del territorio è arrivato quest'anno l'importante contributo della Fondazione Cariverona che rende possibile il salto di qualità del progetto». Lo spettacolo è prodotto da Fucina Culturale Machiavelli, una delle realtà più dinamiche e innovative nel panorama culturale veneto, che collabora al progetto con grande entusiasmo. Per promuovere I talenti musicali legati al questi luoghi magici il Comune di San Bonifacio e l'Associazione Amici di Oberto hanno deciso di istituire un premio che sarà intitolato a uno dei maggiori musicisti nati e formatisi in questa zona, il grande compositore e pianista Arrigo Pedrollo, musicista di fama internazionale e figura centrale del panorama musicale italiano del dopoguerra, a cui è intitolato anche il Conservatorio di Vicenza.

Pagina evento sito di Fucina: https://www. fucinaculturalemachiavelli. com/2019/07/03/il-trovatore/

Sito Amici di Oberto: www.amicidioberto.it

Evento Facebook: https://www.facebook.com/ events/2919238048301659/

Web: www. fucinaculturalemachiavelli.com