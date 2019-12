A Palazzo Camozzini "Pomeriggio musicale con Medici Senza Frontiere"

Un "Pomeriggio musicale con Medici Senza Frontiere" in programma sabato 7 dicembre alle ore 17 presso il Palazzo Camozzini in Via S. Salvatore Vecchio, 6 a Verona. Entrata libera fino esaurimento posti.

Al fine di condividere con i propri sostenitori e simpatizzanti un momento musicale, Medici Senza Frontiere Gruppo di Verona, con il sostegno dell'Associazione Culturale "Amici di Palazzo Camozzini", propone per sabato 7 dicembre alle ore 17 presso Palazzo Camozzini - Via San Salvatore Vecchio, 6 Verona l'evento "Pomeriggio musicale con Medici Senza Frontiere"

Entrata libera fino ad esaurimento posti.

Introduce Elda Baggio: Università di Verona e operatrice di Medici Senza Frontiere:

Musiche di Bach e Jhopin a cura di

Alberto Danelon - Viola

Edoardo Isolani - Pianoforte

Letture a cura di Valeria Tonolli

All'evento saranno presenti i volontari di Verona di Msf con un desk informativo e merchandising solidale.

Informazioni e contatti

Tel. 3454638168

Mail: e-mail:info.verona@rome.msf. org Web: www.facebook.com/msf.verona