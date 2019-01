Violino e chitarra per un viaggio nella musica da Bach al Blues con il Duo Colar a palazzo Camozzini

"Da Bach al Blues", un viaggio che parte dal celebre compositore tedesco e si contamina con brani Blues di compositori contemporanei, attraversando l'Irlanda, la Spagna e il Sudamerica. Palazzo Camozzini ospiterà il Duo Colar - Laura Bianco e Stefano Tonellotto - sabato 12 gennaio alle ore 18:00

Ai recente formazione ma già affermato, il Duo Colar, propone un viaggio intrigante e divertente, che ci stupirà e ci emozionerà. Celebre violinista romana, Laura Bianco vanta una carriera internazionale come interprete di prime esecuzioni assolute e registrazioni discografiche di molte novità di compositori contemporanei.

L'altro componente del Duo Colar, Stefano Tonellotto, artista veronese, si è diplomato a parigi in chitarra classica e musica rinascimentale. Artista eclettico, spazia da formazioni classiche a formazioni Jazz. Dal 2009 è impegnato in progetti musicali teatrali con l'università e le scuole,per diffondere la cultura dei diritti umani. Collabora molto attivamente con "gioventù per i diritti umani" e Artisti per i diritti umani di cui è il portavoce. E’ attualmente presidente dell'associazione "30 passi" attraverso la quale porta nelle scuole la conoscenza della dichiarazione universale dei diritti umani. Su questo tema è previsto il 27 gennaio a Palazzo Camozzini un concerto sulla giornata della memoria.

Il costo del biglietto per lo spettacolo del 12 gennaio è di euro 12,00

per info e prenotazioni: info@palazzo camozzini.it 3405962992