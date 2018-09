Settembre dell’Accademia con l'Orchestra Machiavelli e il giovane pianista Daniele Lasta

Orchestra Machiavelli, formazione under 35 di Verona, ritorna nella prestigiosa cornice del Settembre dell’Accademia con un concerto che la vede collaborare nuovamente con un giovane pianista, Daniele Lasta, con la direzione di Sergio Baietta, sabato 15 settembre, alle ore 20.30 in Sala Maffeiana.

Orchestra Machiavelli nasce a Verona nel 2015 come formazione di musicisti professionisti under 35, all'interno del progetto di Fucina Culturale Machiavelli, e si è contraddistinta negli anni sia per la versatilità degli stili musicali affrontati, sia per le collaborazioni del calibro di Andrea Battistoni, Jesse Davis, Richard e Mika Stoltzman, questi ultimi proprio lo scorso anno nel medesimo contesto dell'Accademia Filarmonica.

L'incontro con il pianista Daniele Lasta avvenne in un concerto al teatro Zandonai di Rovereto di qualche anno fa, incontro da cui è nata una felice collaborazione, grazie al talento del giovane musicista. Classe 1999, Daniele Lasta studia all'Accademia Pianistica Internazionale di Imola, e ha vinto di recente il premio come migliore allievo dei Conservatori italiani, e passa con disinvoltura dal repertorio più classico per pianoforte ad interessanti improvvisazioni.

Sergio Baietta, pianista attivo in Italia e all'estero e che vanta numerosi riconoscimenti, associa all'attività pianistica quella di direttore. Ha recentemente portato a termine una tournee in Giappone, che l'ha visto esibirsi all'interno del Tokyo Opera City Concert Hall, ed è il principale direttore di Orchestra Machiavelli, fin dal suo nascere.

Nel concerto di sabato verranno eseguite musiche di Copland, Chopin, e Britten.

L’ingresso è libero, per informazioni biglietteria@fucinaculturalemachiavelli.com

