Il tour estivo dei Negrita "Desert Yacht Club" fa tappa al Castello Scaligero di Villafranca

Dopo tre memorabili concerti nei palazzetti di Roma, Bologna e Milano, Negrita proseguono il tour di “Desert Yacht Club” nei mesi estivi. La rock band tornerà sui palchi con un tour estivo che toccherà la penisola da Nord a Sud e non poteva mancare una tappa al Castello Scaligero di Villafranca. Un contesto unico e speciale per una grande serata rock, in programma il 7 luglio 2018, che i Negrita stanno preparando per il loro pubblico.

“Desert Yacht Club”, uscito lo scorso 9 marzo, è il decimo album in studio della band e contiene undici tracce inedite, scritte e composte dai Negrita e prodotte da Fabrizio Barbacci. Il titolo, “Desert Yacht Club”, non è un semplice nome, ma un vero e proprio omaggio ad un luogo d’ispirazione: l’omonima oasi creativa fondata da Alessandro Giuliano nel deserto di Joshua Tree in California. Sole, California, estate e sogni: il connubio migliore per saltare e sudare sotto il palco dei Docs!

"Ebbene sì, ancora una volta, la California. Per molti versi, molto dell’immaginario con cui ci siamo presentati al mondo più di vent’anni fa era iniziato proprio da lì, per poi trasformarsi in un rapporto che, tra arrivederci e clamorosi ritorni, ci aveva tenuti sempre legati a quei luoghi così densi di mitologia. Sapete come funzionano queste cose, certi amori non finiscono mai." (Negrita)

Informazioni

Apertura porte: 19.00

Inizio concerto: 21.00

Biglietti in vendita su ticketone.it a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 18 aprile.

EVENTI VERONA 045/8039156

Web: www.eventiverona.it

L’EVENTO è REALIZZATO DA VERTIGO NELL’AMBITO DEL VILLAFRANCA FESTIVAL, MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA E PROMOSSA IN COLLABORAZIONE CON L’AMMNISTRAZIONE COMUNALE DELLA CITTA’ DI VILLAFRANCA DI VERONA.