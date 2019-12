Al Teatro Camploy il concerto gratuito "Felice Natale con Pierino, il nonno e il lupo"

Ragazzi in concerto per festeggiare il Natale con nonni e famiglie. L’appuntamento è per domenica 15 dicembre, alle 17 al Teatro Camploy, con il concerto gratuito “Felice Natale con Pierino, il nonno e il lupo”, realizzato dall’Orchestra Giovanile Veronese.

Sul palco giovani musicisti tra i dieci e i diciotto anni, che si esibiranno in brani della tradizione natalizia. Seguirà l’esecuzione del pezzo “Pierino e il Lupo”, affidata al quintetto di fiati “Work in progress quintet” e alla voce narrante dell’attore e regista Lorenzo Bassotto. Infine, interverrà all’evento la violinista Lisa Agnelli, che eseguirà alcuni brani in veste di solista.

L’iniziativa è stata presentata questa mattinadal presidente della 1ª Circoscrizione Giuliano Occhipinti. Presenti la violinista Lisa Agnelli, Maria Gianfilippi de’ Parenti e Paolo Peruzzi per l’Orchestra Giovanile Veronese.

«L’obiettivo è quello di avvicinare in un unico appuntamento più generazioni – ha detto Occhipinti -. Domenica, infatti, sarà un’occasione d’incontro per giovani, anziani e famiglie, che potranno condividere un momento di festa, scambiarsi gli auguri di Natale e trascorrere alcune ore insieme ascoltando buona musica».

Web: https://www.facebook.com/events/807808439648983/