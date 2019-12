Seconda edizione del concerto "Sinfonia di Natale"

Il Corpo Bandistico di Colognola ai Colli, reduce dalla splendida estate che lo ha visto protagonista di una trasferta in Spagna grazie al finanziamento giovanile dell'Unione Europea e del concerto al Palasport di Verona in occasione dell'amichevole pre-mondiale Italia-Russia di Basket, invita appassionati e curiosi al concerto natalizio "Sinfonia di Natale". La serata del 21 dicembre 2019 al Palasport "Bruno Ruffo" di Colognola ai Colli, prevede dalle ore 20.45, l'esecuzione di otto brani tratti da svariati repertori: opera, colonne sonore, originali per banda.

Il Corpo Bandistico di Colognola ai Colli è una realtà nuova nel panorama culturale del Comune. Nasce nel 2017, e dopo due anni e mezzo può dirsi una solida associazione che richiama pubblico e un buon numero di allievi. Dopo quasi 75 anni di assenza, la nuova banda si propone di promuovere la cultura e l’educazione musicale sul territorio nonché allietare le manifestazioni di qualsiasi genere, dal laico al commemorativo-patriottico ed al sacro.

La Banda di Colognola vanta un numero preponderante di giovani: ancorata nel presente, poggia su tradizioni salde ma si proietta al futuro: la scuola di musica è il caposaldo dell'Associazione e l’obiettivo principale è creare musicisti per offrire loro esperienze nuove sia per il singolo, sia all'interno del panorama bandistico contemporaneo.