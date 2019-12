Concerto di Natale con Larry Band a Legnago

La Comunità Papa Giovanni XXIII – in collaborazione con l’associazione Amici di don Walter – ha organizzato per il 23 dicembre alle ore 20.45 a Legnago, presso il Teatro Salus, un evento musicale ad offerta libera aperto a tutti.

Una serata in cui lasciarsi coinvolgere dal messaggio di pace, gioia e amore insito nel Natale attraverso un viaggio musicale tra le più belle e famose canzoni natalizie con i brani più famosi proposti da artisti come Mariah Carey a Michael Bublé: da “Holy Night” a “Happy Days”, da “A Natale puoi” fino a classici come l’“Ave Maria” e “Halleluja”.

Ad interpretare i brani sarà la Larry Band, nota band veronese costituita da musicisti professionisti impegnati in questo tempo nel Christmas tour : Larry Mancini, fondatore della band, basso; Luca Magnani, batteria; Davide Mirandola, piano; Cristian Montagnani, chitarra; Denise Turrini, voce; Pietro Zamboni, chitarra. Special guest della serata: Federico Perazzani, voce.

Natale è il momento dell’anno in cui più forte si sente il bisogno di famiglia, di un luogo in cui sentirsi accolti e voluti bene. Per questo sono nate le Case Famiglia della Comunità Papa Giovanni XXIII, volute da don Oreste Benzi, proprio per «dare una famiglia anche a chi non ce l’ha».

Nel corso della serata verrà presentata una breve testimonianza di accoglienza e il ricavato dell’evento andrà tutto a sostegno delle case famiglia della Comunità Papa Giovanni XXII, in particolare quella di Legnago che richiede dei lavori di manutenzione straordinaria.



La Comunità Papa Giovanni XXIII, nata attorno al carisma di don Benzi, oggi è diffusa in 42 Paesi del mondo. In Veneto ha messo radici alla fine degli anni '70. La zona “Veneto Ovest” della Comunità comprende circa 30 Case Famiglia e una rete di famiglie affidatarie, 1 Comunità terapeutica, 3 Cooperative Sociali, 2 negozi di prodotti biologici, artigianali e abiti usati, 3 Unità di Strada Anti-tratta, una Casa editrice e varie attività di animazione del tempo libero e vacanze con giovani in condizioni di handicap e di disagio.

Chi è la Larry Band

Larry Band prende il nome dal fondatore e bassista Larry Mancini. Composta da musicisti professionisti, nella zona veronese è una delle band più richieste, vantando un calendario di oltre 200 date all'anno. È band ufficiale delle trasmissioni "I Formidabili" e "Star Bars" di TeleArena, e di Gardaland Winter 2019. Durante il periodo natalizio Larry Band propone il Christmas tour , una performance dedicata alle più belle canzoni del panorama internazionale ispirate dal clima del Natale.

Per la prima volta il Christmas Tour approda a Legnago, il 23 dicembre, con un ospite d’eccezione: Federico Perazzani, giovane talento del canto che ha al suo attivo la partecipazione anche a rassegne di rilievo nazionale come Sanremo Giovani e Festival Show.

Informazioni, contatti e prenotazioni

Per la buona riuscita dell’evento è importante prenotare.

Tel. 349 6516690 - 348 8015978 - 320 1489895 - 324 0930775

Web: https://www.facebook.com/events/legnago/larry-band-christmas-tour/2716647698451042/