A Torri del Benaco il concerto di Natale della Jazzset Orchestra

Appuntamento natalizio per la Jazzset Orchestra, protagonista venerdì 20 dicembre alle ore 20.30 presso la sala civica Auditorium San Giovanni, in Via per Albisano, a Torri del Benaco, ospite dell'Amministrazione comunale, per presentare il concerto "Swinging Christmas 2019". Una scaletta con le musiche e le magiche atmosfere di Natale per deliziare gli spettatori di Torri del Benaco.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. I diciotto orchestrali, le professionali voci soliste di Rossana D'Auria e Stefano Fusco, le evoluzioni al piano della solista Elena Bruk, con la direzione di Marco Ledri, scalderanno i cuori degli spettatori con le dolci melodie di Natale tratte dal Pop internazionale e dai classici motivi dello Swing dedicati alla festività natalizia.

Un'impaginazione incentrata sulle inconfondibili atmosfere in voga nell'America pre e post bellica, un ventaglio di quelle forme jazzistiche che sanno ugualmente coinvolgere spettatori più o meno giovani. Temi e canzoni Swing, indagati e riproposti con competente carica espressiva, con impasti e dinamiche a volte dolcemente oscillanti, a volte vibranti di generosità timbrico-armonica. Questa sarà la calda e "swingante" atmosfera delle prossime due serate musicali della Jazzset Orchestra.

Informazioni e contatti

Web: https://www.jazzset.it/