Concerto di Natale nel Duomo di Verona con Fondazione Cariverona

Nel segno della continuità anche quest’anno la Fondazione Cariverona organizza il tradizionale ciclo di appuntamenti per celebrare il Santo Natale. L’appuntamento per la città di Verona è fissato per martedì 18 dicembre alle ore 21.00 nella Cattedrale di Santa Maria Assunta – Duomo di Verona. L’esecuzione è affidata alla prestigiosa orchestra tedesca Internationale Bachakademie Stuttgart, diretta da Hans-Christoph Rademann, artista eccezionalmente versatile e in possesso di un repertorio ampissimo.

Nato a Dresda, membro del famoso Kreuzchor, che ha festeggiato il proprio ottocentesimo anniversario nel 2016, ha fondato il Dresdner Kammerchor, facendolo diventare uno dei cori preminenti sul panorama musicale internazionale e tutt’oggi ne è il direttore.

Hans-Christoph Rademann si esibisce con i cori e gli ensemble più prestigiosi della scena concertistica internazionale. Dal 1999 al 2004 è stato Direttore Principale del Norddeutsche Rundfunk Chorus e dal 2007 al 2015 ha rivestito lo stesso ruolo per il RIAS Kammerchor. Dal giugno del 2013 Hans-Christoph Rademann è Direttore dell’Internationale Bachakademie Stuttgart. Di recente, a settembre del 2018, ha ricevuto il Premio Internazionale ‘Heinrich Schütz’ per la sua esemplare interpretazione e incisione dell’integrale delle opere del compositore tedesco.

I Gaechinger Cantorey sono gli ensemble dell’Interationale Bachakademie Stuttgart, la quale riunisce straordinari musicisti europei; a partire dalla stagione 2016/2017 questo nome ha segnato una nuova era degli ensemble della Bachakademie. In qualità di ambasciatori di Bach, per diversi decenni si sono esibiti come il Bach-Collegium Stuttgart e Gächinger Kantorei Stuttgart diretti da Helmuth Rilling. Oggi, una nuova orchestra barocca e un coro di nuova costituzione si uniscono per formare un ensemble di musica antica dall’amalgama straordinaria. Lo scopo è quello di diffondere un nuovo stile Bach concepito a Stoccarda, il quale incarna il marchio di una Bachakademie del futuro.

Questi straordinari musicisti europei formano un ensemble di musica antica dall’amalgama straordinaria, il cui suono barocco, autentico e originale, incarna totalmente l’approccio di questi artisti per quello che siamo convinti possa risultare un appuntamento straordinariamente emozionante.

Verrà proposto il celebre Oratorio di Natale (Oratorium tempore nativitatis Christi) BWV 248 di Johann Sebastian Bach, composta dall’artista per le festività natalizie del 1734, articolata in sei cantate, secondo la titolazione scelta dal compositore. Ciascuna parte è pensata per celebrare in musica un diverso giorno liturgico: il Natale e i due giorni ad esso successivi (26 e 27 dicembre), il Capodanno, la domenica dopo Capodanno e l’Epifania. Per questi appuntamenti natalizi del tour italiano della Internationale Bachakademie è prevista l’esecuzione delle parti I, II, III, e VI.

L’ingresso ai concerti sarà come sempre gratuito, fino ad esaurimento delle disponibilità.

I biglietti-invito per l’appuntamento di Verona sono comodamente prenotabili tramite Eventbrite, oppure ritirabili presso la sede della Fondazione Cariverona, via Forti 3/a, il giorno 13 dicembre dalle ore 10 alle ore 13 e dalle 15 alle 17.

Maggiori informazioni alla pagina del sito web dedicata.