In municipio il concerto di Natale con l'orchestra del liceo Montanari

Concerto di Natale con gli studenti del liceo musicale Carlo Montanari di Verona. L’appuntamento è per giovedì 12 dicembre, con inizio alle 15.30, in sala Arazzi in municipio. L’iniziativa è promossa dall’associazione Consiglieri comunali emeriti in collaborazione con il liceo musicale Montanari e con il patrocinio della Presidenza del Consiglio comunale.

L’evento, con ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili, vedrà l’esibizione dell’orchestra di chitarre del liceo Montanari che, sotto la direzione del maestro Giovanni Cenci, eseguirà le musiche di Niccolò Paganini, Astor Piazzolla, Georg Friedrich Händel e Maurice Ravel.

Informazioni e contatti

Web: https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=67246