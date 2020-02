L'Orchestra di Padova e del Veneto e Sonig Tchakerian al Teatro Salieri

Giovedì 20 febbraio 2020 alle 20.45, quarto appuntamento della rassegna di Musica della Stagione 2019-2020 del Teatro Salieri di Legnago (VR), con l’Orchestra di Padova e del Veneto e Sonig Tchakerian violino concertatore e solista che allieteranno il pubblico del Salieri con una serata tutta dedicata alle musiche di Mozart:

Rondò per violino e orchestra in do maggiore K 373

Adagio per violino e orchestra in mi maggiore K 261

Concerto n. 3 per violino e orchestra in sol maggiore K 216

Sinfonia n. 29 in la maggiore K 201

Ore 20, al Ridotto del Teatro: conversazioni sul concerto con Sonig Tchakerian e Federico Pupo direttore

Ecco il secondo appuntamento del progetto triennale che prevede l’esecuzione di tutto il repertorio mozartiano per violino e orchestra. L’interpretazione dei concerti, impreziositi dalle cadenze scritte appositamente per questo progetto da Giovanni Sollima, e affidata alla magnifica violinista di origine armena Sonig Tchakerian, accompagnatadall’Orchestra di Padova e del Veneto.

In questa ‘puntata’, ecco il più eseguito dei 5 concerti per violino e orchestra, il K 216 in sol maggiore, dove Mozart punta più sulla cantabilità che alle possibilità virtuosistiche dello strumento che ‘canta’ emulando la voce umana in un susseguirsi di idee e temi musicali secondo una tradizione squisitamente italiana.

La sinfonia k 201, caratterizzata da temi raffinati ed espressivi, rappresenta un felice momento creativo dell’appena diciottenne salisburghese che abbandona la struttura tripartita dello stile italiano che da piccolo, costituiva il suo punto di riferimento, per avvicinarsi ai modelli di Haydn in quattro movimenti.

A completare il programma due breve pagine – il Rondo K 373 e l’Adagio K 261 – dedicate ad Antonio Brunetti, celebre violinista napoletano assunto nel 1776 come Hofmusikdirektor e primo violino alla corte di Salisburgo.

Informazioni e contatti

Biglietti: da 14 a 25 euro; per gli under 18, prezzo speciale di 8 euro per ogni categoria di posto. I biglietti sono in vendita anche al telefono, con carta di credito; online: www.teatrosalieri.it

(Foto: OPV Tchakerian Teatro Olimpico Vicenza 2019 © Michele Turolla)