"Note e parole dai luoghi del terrore" al Teatro Ristori di Verona per il Concerto della Memoria

Il 29 gennaio avrà luogo al Teatro Ristori di Verona, alle ore 20.30, il primo Concerto della Memoria, "Note e parole dai luoghi del terrore". Un viaggio nell’esperienza di tutti coloro i quali ieri e oggi, ebrei e non, hanno condiviso il medesimo destino di separazione, allontanamento e abbandono della propria identità. Si tratta di un’iniziativa volte a diffondere la conoscenza della Shoah e degli altri crimini perpetrati dal nazifascismo prima e durante la Seconda Guerra Mondiale.

Protagonisti saranno: Next Generation Orchestra, un nuovo progetto del Teatro Ristori, con la precisa finalità di offrire un’esperienza formativa, altamente professionalizzante a musicisti under 30, provenienti da tutti gli Istituti di Alta Formazione Musicale d’Italia e d’Europa. Intende inoltre essere un’opportunità per quei giovani talenti emergenti che si sono affermati in competizioni nazionali e internazionali. Direttore dell’esecuzione sarà Leonardo Benini, recentemente laureato al Conservatorio Superiore di Musica di Ginevra; soliste Lorenza Baldo, violoncello e Irene Fiorito, violino.

Oltre a Next Generation Orchestra, sul palco del Teatro Ristori ci sarà anche l’ensemble veronsese Terra Mater, ultimo vincitore del concorso per giovani band sostenuto da Fondazione Cariverona, Music 4 The Next Generation. Per questa speciale occasione Lorenzo Bassotto darà voce alle testimonianze in ricordo delle vittime della Shoah e di tutti i deportati. Il programma prevede: “Sospiri” di Elgar, “Kaddish” di Ravel, “Kol NIdrei” di Bruch, “Baal Shem” di Bloch e la “Suite su temi ebraici” di Prokofiev. L’ensemble Terra Mater presenterà alcuni brani tradizionali della cultura ebreo-sefardita.

Informazioni e contatti

Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare il sito internet del Teatro Ristori www.teatroristori.org