"Concerto della memoria" per violino e pianoforte in università a Verona

Eadem Produzioni presenta il "Concerto della memoria" per violino e pianoforte con Maria Di Pasquale (pianoforte) e Ester Kawula (violino), il 25 gennaio 2020 alle ore 21 presso l'Aula T2 del Polo G.Zanotto in viale dell'Università 4 a Verona. Regia di Marco Brogi Prodotto da Gionata Lao.

Ingresso libero fino ad esarimento posti.

«Aggrappatevi alla musica … la musica salva, le note salvano». Erano questi i concetti, le parole che il direttore d’orchestra rivolgeva al suo ensemble sopravvissuto nelle memorabili sequenze finali del film di Federico Fellini “Prova d’orchestra”. È precisamente questo quanto successe a uomini e donne precipitate nell’inferno dell’universo concentrazionario nazista che vissero la musica come rivolta, come resistenza, come affermazione di sé e dell’umanità in un mondo nel quale la musica, e la più sublime tra l’altro, era, in un curioso quanto diabolico rovesciamento, eseguita per sottolineare le marce coatte di chi usciva e rientrava dai campi per il lavoro forzato, rappresentata per accompagnare le lunghe file che si incamminavano verso le camere a gas, spesso, al ritmo di allegre marcette, intonata per sottolineare i grotteschi contorcimenti delle esecuzioni capitali.

La musica come principale antidoto all’orrore. La musica per sopravvivere e rimanere vivi. E il modo più immediato per conservare l’umanità e la dignità di persone. E il peculiare punto di vista dal quale abbiamo inteso affrontare questo tema è quello al femminile. Quindi le musiciste che nei campi hanno suonato, composto, vissuto. Tanto le “sommerse” quanto le “salvate”. E non solo le deporate ma tutte le resistenti che come la pianista olandese Rosy Wertheim organizzavano nella Amsterdam occupata concerti clandestini di musiche di compositori ebrei messi al bando. E ancora Henriette Bosmans compositrice antinazista omosessuale e stretta amica di Benjamin Britten, la direttrice dell’orchestra femminile di Auschwitz, violinista e nipote di Gustav Mahler Alma Rosé, figlia a sua volta del virtuoso di violino Arnold, e morta di stenti ad Auschwitz

il 5 aprile 1944. E la pianista ceca Alice Herz-Sommer sopravvissuta insieme al figlio Raphael e che quando morì nel 2014 a 110 anni era la più anziana sopravvissuta alla Shoah. Per finire con Ilse Weber la musicista e poetessa cecoslovacca dei bambini del ghetto praghese di Theresienstadt, trasferita ad Auschwitz nell’ottobre 1944 e gassata con il figlio Tommy poco dopo il suo arrivo. Un omaggio insieme alla musica e a tutte queste donne straordinarie che l’hanno saputa vivere e testimoniare.