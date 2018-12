Concerto Melodema "Gospel & jazz - A gospel night" al Don Calabria

Concerto di Natale del coro Melodema Gospel & Jazz. È l’occasione, per tutte le età, di apprezzare interpretazioni originali delle diverse anime della musica moderna: gospel, jazz, fino al pop più attuale. I brani saranno eseguiti a cappella con beat box e numerosi interventi solistici. Opportunità, per il pubblico e il coro, di condividere l’emozione che sa dare la “musica dell’anima”. Prendiamoci il tempo di un concerto, tra le corse per i regali, le strade addobbate, per immergerci nelle atmosfere del Natale. Il programma della serata ci avvicinerà alle festività con pezzi gioiosi e divertenti e brani intensi ed emozionanti di raffinata interpretazione che rispecchiano i valori più autentici di questa festa: semplicità, condivisione, amore.

Formato da una trentina di persone unite da una comune passione per la musica e da una profonda amicizia, il coro Melodema Gospel&Jazz è costituito in Associazione dal 1993, anno in cui la direzione è stata assunta da Lorella Miotello. Intensa ricerca sul piano vocale, interpretativo e scenico, ha condotto il gruppo alla definizione di una propria precisa identità artistica, anche con l'intervento di importanti maestri. Il repertorio, pur toccando diversi aspetti della letteratura corale, vede il suo fulcro nei generi spiritual, gospel e jazz, con cui il coro ha ottenuto importanti riconoscimenti in Concorsi Nazionali ed Internazionali. Il coro Melodema Gospel&Jazz svolge una intensa attività concertistica, su invito di Enti, Associazioni culturali e per manifestazioni di beneficienza.