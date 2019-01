Live for Tommy, Anna, Cloe, Leonor e Beatriz al Teatro Stimate di Verona

Evento benefico organizzato da Scaligera Formazione - Engim Veneto in collaborazione con Associazione Uffi_United for fighting ICHTHYOSIS e UNITI_ Associazione italiana ittiosi per raccogliere fondi per aiutare Tommy (un bambino di Verona) e i suoi amici affetti da Ittiosi.

C'è la speranza che un enzima possa aiutarli a guarire...lo sta mettendo a punto un’equipe tedesca, ma per realizzarlo e commercializzarlo servirebbero circa 2 milioni di Euro, poiché le case farmaceutiche non sono disposte a investire soldi per una malattia rara.