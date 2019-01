Concerto live Anada mida & Poseydon al Forte del Chievo

Il 2019 si apre con un’importante collaborazione artistica per SDV, Associazione di Promozione Sociale con sede al Forte del Chievo, che dà il via ad una serie di eventi dedicati alla musica live organizzati con il contributo del collettivo The Stoner Mafia. Il primo appuntamento si terrà Giovedì 31 Gennaio con due band d’eccezione: Ananda Mida e Poseydon.



L’apertura della serata è affidata ai Poseydon, l'accoppiata musicale più longeva e riuscita a Verona. A seguire salirà sul palco il collettivo psichedelico stoner Ananda Mida, capitanato da Massimo Recchia, ex batterista degli OJM e cofondatore di Go Down Records, e Matteo Pablo Scolaro, chitarrista underground e collaboratore della stessa etichetta.



L’appuntamento per gli appassionati è per Giovedì 31 Gennaio presso la sede di SDV al Forte del Chievo (Via Bionde 61, Verona) dalle ore 21.30. L’evento è gratuito. L’ingresso è riservato ai soli soci. È possibile fare preventiva richiesta di tesseramento online su www.sdv.vr.it.