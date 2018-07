Domus de Janas in "L’illusione di essere salvi", musiche dal sapore mediterraneo al Lazzaretto

Sabato 21 luglio il concerto dei Domus de Janas sarà il protagonista di un nuovo appuntamento con FAI l'estate al Lazzaretto. Il concerto dal titolo L’illusione d’esser salvi è anche il titolo del loro album più recente. Le nuove composizioni con echi di world music provenienti da varie tradizioni, sono il nucleo attorno al quale si sviluppa la proposta che questo gruppo veronese presenterà nel corso della serata di sicuro coinvolgimento. Ritmi esotici e canzone d’autore, una prorompente presenza scenica garantiscono sempre grande emozione e divertimento nei concerti, come testimoniano le molte serate che li vedono protagonisti.

Il progetto Domus de Janas nasce a Verona nel 2002 come duo impegnato principalmente sulla canzone d’autore per poi diventare qualche anno più tardi band sempre più nutrita. Attualmente è composta da: Genni Ferro (voce), Martino Guglielmi (basso), Marco Patteri (chitarra e mandolino), Luca Bassotto (chitarra), Alessandro Alberti (chitarra, fiati, fisarmonica, voce e percussioni), Diego Soffiati (percussioni) e Simone Pozzato (percussioni). I Domus de Janas hanno fatto della militanza e dell’impegno le linee guida del gruppo: giustizia sociale, uguaglianza, diritti civili e sostenibilità ambientale, ma non manca una buona dose di originalità che vede folk, ska, tradizione musicale italiana e world music interagire in un magma sonoro veramente coinvolgente.

Il loro ultimo album mette in fila undici brani dalle sonorità mediterranee che accompagnano storie di migranti che lasciano la propria terra dilaniata dalla guerra alla ricerca di un futuro migliore (“Mare Nostro”, “Un solo mattone”), di continue violenze a cui sottoponiamo la natura che ci circonda (“È il mondo che si logora”, “Spegnila!”), di ferite della guerra (“Polvere e Pallottole”) e dei pregiudizi che nascono dalla disinformazione (“Merda e Zucchero”). “Il vertice del disco arriva con la riflessiva “La nostra colpa” nella quale è racchiusa una riflessione su quello che è diventato l’uomo moderno.

Ma questa band ci racconta soprattutto “ (…) di una coscienza popolare spenta, rassegnata ad un’informazione "mezza libera" e di un "regime di abbondanza che ci ingrassa di pigrizia e di violenza". E nonostante tutto i Domus de Janas non perdono la voglia di cantare, di ballare e farci ballare, di sorridere e di "gridare senza più respiro: basta!" (E. Panzera).

FAI L’ESTATE AL LAZZARETTO è un ciclo di iniziative – promosse dalla Delegazione veronese del FAI in collaborazione con alcune associazioni locali - progettato per mostrare e far vivere il meraviglioso complesso monumentale del Lazzaretto. Un luogo ricco di storia e natura situato vicino alla città e oggetto di un Protocollo d’Intesa tra il Comune di Verona e il FAI nazionale, volto alla tutela e alla valorizzazione del sito.

Il programma delle iniziative è rivolto a tutti i cittadini e l’ingresso alle serate sarà libero e gratuito, con la possibilità - per chi lo desidera - di una libera offerta a sostegno dell’attività e dell’impegno della Fondazione in territorio veronese. In caso di maltempo alcune serate saranno spostate alla sera successiva.

Nelle serate degli spettacoli in calendario, presso l’agricola La folaga rossa di fronte al Lazzaretto sarà possibile effettuare un percorso e cenare con gli ortaggi coltivati nel parco, preparati dalla gastronomia vegetariana Terra Cotta. È necessario prenotare telefonando al numero 371 1136467 o inviando una mail a folaga@folaga.it

PROSSIMI APPUNTAMENTI

SABATO 28 Luglio ore 21.00

Dimodochè il fantastico teatro disegnato di Gek Tessaro

SABATO 4 Agosto ore 21.00

Maurizio d’Alessandro presenta Quello che le donne dicono

SABATO 18 Agosto ore 21.00

Duo Varbondei & Sorelle Brizzi in Moon & River, le musiche dei film che abbiamo amato

SABATO 8 Settembre ore 21.00

Valincantà presenta Dala finestra dela cusina, Concerto folk d’autore

Tutte le serate sono a ingresso libero fino ad esaurimento posti. In caso di maltempo alcune serate saranno spostate alla sera successiva.