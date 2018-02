Serata jazz al Cohen Verona con il New Ear's Evans di Maniscalco e Papetti

New Ear's Evans suonano il songbook di Bill Evans al Jazz Club del Cohen giovedì 1 febbraio.



Inizio concerto ore 21.30

Ingresso: cena + concerto 15€

solo concerto: 10€ con consumazione

Prenotazione tavoli: 045 8949522 whatsapp 3473234011

NEW EAR’S EVANS

L’esperienza del pianista Bill Evans e dei suoi sodali ha ridefinito il suono e le aspettative possibili del trio “pianoforte, contrabbasso e batteria”, indicando coordinate nuove ed aprendo una strada seminale per molti pianisti di successo. Le sue composizioni sono materiale nobile e fecondo o sono dei fetidi feticci del secolo scorso?

Maniscalco e Papetti affondano le mani in un repertorio incantevole a lungo interiorizzato, lo lasciano riaffiorare come un plasma mnemonico, lo inseguono e ne fuggono come un fantasma, lo sbrandellano, lo ripensano, lo ritessono.

Rendono così il loro omaggio privo di cerimonie ed ossequi ad una musica che li ha toccati segnandoli profondamente.

(fonte Facebook)