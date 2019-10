Amore in Arcadia: Handel protagonista del secondo concerto del Festival Toccobarocco

Un giovane G. F. Handel, sarà protagonista del concerto “Amore in Arcadia” il 5 ottobre alle 21 presso il Circolo Ufficiali di Castelvecchio, all’interno della rassegna Toccobarocco: un festival di musica barocca basato su un’impostazione teatrale e non convenzionale dell’esecuzione musicale. Organizzato da Dimostrazioni Armoniche, è reso possibile grazie al sostegno della Prima Circoscrizione e del Comune di Verona. Con il sostegno di Prima Circoscrizione del Comune di Verona, Comune di Verona, Banca Veronese, Palazzo Gonzaga di Volta Mantovana, Libreria Antiquaria Perini, Café Carducci.

L’Accademia dell’Arcadia fu fondata a Roma alla fine del Seicento da intellettuali e aristocratici che sognavano il ritorno ad una semplicità e immediatezza della vita, in sintonia con la natura: di certo ne idealizzavano le fattezze, ma perseguivano un ideale di bellezza e purezza, che artisti del calibro di Pietro Metastasio o Paolo Rolli, ricercavano anche nella loro arte.

Il concerto “Amore in Arcadia”, che si terrà sabato 5 ottobre alle 21 presso il Circolo Ufficiali di Castelvecchio, nasce in questo ambiente idealizzato di pastori e ninfe sognanti, con l’esecuzione della bellissima Cantata “Aminta e Fillide”, per soprano e contralto, di uno dei massimi esponenti del barocco: G. F. Handel.

In un mondo idealizzato in cui la bellezza dei luoghi era legata alla purezza dei sentimenti, l’amore di Aminta per Fillide viene ritratto passo passo, anticipando i successi del compositore in ambito operistico, e arrivando quasi ad essere un’opera in miniatura. I personaggi vivono un’evoluzione psicologica assolutamente realistica, e la scena è interpretata teatralmente dai musicisti: Cecilia Rizzetto (Fillide) e Nina Cuk (Aminta), Lorenzo Gugole e Leonardo Bellesini (violini), Felipe Leon (violoncello) e Marcello Rossi Corradini (clavicembalo e concertazione).

La narrazione è molto semplice nel suo svolgimento (il pastore Aminta tenta di conquistare Fillide, che si mostra in un primo momento ritrosa, affermando la sua libertà sentimentale, ma cedendo poi), ma la musica segue le sfumature psicologiche dell’innamoramento, seguendone la complessità emotiva.

La resa dello spettacolo è tuttavia assicurata portando in luce la teatralità operistica insita nella cantata, che all’epoca non aveva potuto realizzarsi a causa di un editto di Papa Clemente XI, grazie all’interpretazione scenica dei cantanti e ad una scelta artistica che accomuna tutto il Festival di cui il concerto fa parte:

“Il Festival Toccobarocco mira ad essere un festival giovane, coinvolgente, con l’intento di stupire e approfondire un repertorio al di fuori dei soliti nomi noti” spiega il Direttore Artistico di Dimostrazioni Armoniche, Marcello Rossi Corradini: “Protagonista è sempre la voce e l’emozione, e “Amore in Arcadia” racconta un Handel giovanissimo, ventenne, che deve dimostrare di saper stupire Roma dimostrando il suo valore. Questa cantata è il massimo che questo giovane poteva fare per autopromuoversi e... ci è riuscito molto bene. L’abbiamo scelta perché ha in sè già la bellezza di un Handel maturo, ma con una certa intemperanza giovanile, quasi fosse una prova generale per il suo Rinaldo”.

Il concerto è organizzato da Dimostrazioni Armoniche, ed è reso possibile dal contributo e l’impegno della Prima Circoscrizione e del Comune di Verona. E’ sostenuto inoltre da Banca Veronese, Palazzo Gonzaga di Volta Mantovana, Libreria Antiquaria Perini, Café Carducci.

Per esigenze della struttura ospitante, si richiede la registrazione dei partecipanti all’indirizzo info.dimostrazioniarmoniche@ gmail.com.

Ingresso intero 5 euro, ridotto soci 3 euro. Per esigenze della struttura ospitante si consiglia la prenotazione a info.dimostrazioniarmoniche@ gmail.com.

Informazioni su: www.dimostrazioniarmoniche. com/toccobarocc.

