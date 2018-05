Three Letters from Sarajevo, Goran Bregovic in concerto al Teatro Romano venerdì 8 giugno per il Festival della Bellezza. Sonorità di frontiera, ritmi travolgenti e melodie intime e struggenti, l’irresistibile fascino di una festa tragica tra euforia e nostalgia. L’eccentrica unicità di un’identità molteplice, fusione di tango e jazz, polifonie sacre ortodosse e rock.

Voluttà neoromantiche al ritmo balcanico del cosmopolitismo. Dalla terra di nessuno arriva la musica di tutti, soffia come un vento di ricordi, danza come una frenesia di conciliazione.

Wedding and Funeral Orchestra

Goran Bregovic – chitarra, sintetizzatore, voce

Band gitana di fiati

Voci bulgare

Quartetto d’archi

Platea posto numerato: € 42 (più prevendita)

Gradinata: € 28 (più prevendita)