"Django meets Piazzolla": il grande chitarrista argentino Gonzalo Bergara in concerto

Gonzalo Bergara è compositore e chitarrista virtuoso di caratura internazionale, che sarà nel teatro di Fucina Culturale Machiavelli sabato 24 novembre alle ore 21, unica data a Verona all'interno di un tour mondiale.

Originario dell'Argentina, sa dosare un sound sudamericano con quello dell'adottiva Parigi. Ha al suo attivo collaborazioni internazionali come John Jorgenson Quintet, Sylvie Vartan, Dan Hicks, e Howard Alden. Gonzalo Bergara è uno tra i più talentuosi e influenti musicisti sulla scena mondiale del jazz, ed è stato considerato dalla critica francese “una delle cose migliori accaduta al jazz negli ultimi dieci anni”.

Il Gonzalo Bergara Quintet indaga una moderna variante del sound anni Trenta di Django Rheinhardt, fortemente influenzata dall'autore e dall'Hot Club francese, miscelandoli con i suoni intensi e decisi del Rivoluzionario del Tango, Astor Piazzolla, eseguendo composizioni originali e nuovi arrangiamenti, in uno stile unico dall'impeccabile interpretazione.

Biglietto unico 15€ in prevendita su www.boxoffice.it e in via Pallone 16. Info su www.fucinaculturalemachiavelli.com, 3487663693 e biglietteria@fucinaculturalemachiavelli.com

