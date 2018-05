Concerto per il gemellaggio tra Valeggio sul Mincio e la cittadina tedesca di Ichenhausen

Domani, 29 maggio 2018, alle ore 21 presso il Teatro Smeraldo di Piazza San Rocco 8 a Valeggio sul Mincio avrà luogo un concerto della Musikshule der Stadt Ichenhausen und Nachwuchsgruppe der Verbandsmusikschule Langenau (scuole di musica dei Comuni bavaresi di Ichenhausen e Langenau) e degli allievi dell’Accademia Amadeus Piano Project di Valeggio sul Mincio.

Lo spettacolo vedrà la presenza di ben 74 musicisti tedeschi, provenienti dalla Baviera per rafforzare il gemellaggio con il Comune veronese. Si tratta di un evento che fa seguito a quello dell’anno scorso, tenutosi a Ichenhausen per celebrare il 35° anniversario del gemellaggio, e che aveva visto come grandi protagonisti la pianista Valentina Fornari ed il maestro Alberto Nosè.

«Con questo concerto – dice Bruna Bigagnoli, presidente dell’associazione “Valeggio per l’Europa e Oltre”, che si occupa di realizzare e sostenere i gemellaggi di Valeggio sul Mincio – entriamo in una nuova fase nello sviluppo del gemellaggio con Ichenhausen. Fino ad ora avvenivano scambi di studenti delle scuole e visite istituzionali reciproche, che hanno portato anche a qualche posto di lavoro in Germania per i nostri giovani. Da domani, invece, cominciamo a parlare di un vero e proprio scambio culturale, basato sull’amore per la musica. A Ichenhausen tutti suonano uno strumento, prevalentemente a fiato, mentre Valeggio è il paese di nascita di personaggi illustri come il compositore Jacopo Foroni».

«I gemellaggi danno grandi soddisfazioni – dice Leonardo Oliosi, assessore alla cultura – perché creano forti legami tra persone culturalmente diverse. La contaminazione è sempre causa di miglioramento per l’apertura di pensiero che implica. Per questo i cittadini di Ichenhausen e di St. Johann in Tirol sono e saranno sempre i benvenuti. Un ringraziamento particolare va a Bruna Bigagnoli per la preziosa attività che svolge con l’associazione di cui è presidente».