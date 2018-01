Mini liveset elettro-acustico con Francesca Michielin in Feltrinelli a Verona

Sabato 13 gennaio 2018, ore 15.00, la Feltrinelli in via Quattro Spade 2 a Verona ospita Francesca Michielin che si esibirà in un mini liveset elettro-acustico. La Michelin firmerà anche le copie del suo nuovo album d'inediti "2640".

Ingresso libero e gratuito all'evento. Acquista il CD alla Feltrinelli di Verona e ritira il pass* che dà accesso prioritario al firmacopie (*1 pass per ogni CD acquistato fino a esaurimento).

2640 è il titolo del nuovo album d'inediti di Francesca Michielin che segue la pubblicazione dell’EP Distratto (2012) e degli album in studio Riflessi di me (2012) e Di20 (2015) oltre che del progetto live acustico Nice to meet you (2016). “2640 si piange, 2640 si incazza, 2640 si dice all’orecchio, 2640 si viaggia, 2640 si noleggia, 2640 si tifa allo stadio, 2640 non sta zitto. Mai” queste le parole che si leggono nel comunicato ufficiale.