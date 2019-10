I cileni Föllakzoid al Colorificio Kroen di Verona sabato 26 ottobre

Sabato 26 ottobre, al Colorificio Kroen ci sarà il concerto di FÖLLAKZOID.

Il viaggio dei FÖLLAKZOID è iniziato 10 anni fa come esperienza di trance music fra due amici d'infanzia a Santiago del Chile. Influenzati dalle loro origini e dalla musica delle Ande, il loro sound si è evoluto per creare atmosfere electro-organiche, psichedeliche e minimali. La scommessa del loro quarto album "I" è quella di saturare lunghi spazi di tempo con sempre meno elementi, disgregando la forma musicale e creando uno spazio-tempo musicale in cui l'autore non ha più potere. Il loro invito è quello di connettervi con il vostro padrone interiore e seguire le sue intuizioni.

Apertura e afterparty affidati a LOGOS & UNGUEST.

Apertura del locale alle 22, inizio del concerto alle 22.30.

Ingresso riservato soci Aics. Contributo per la serata: 10 euro, ridotto a 5 euro per i nuovi tesserati.