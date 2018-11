Concerto gratuito con studenti e insegnanti per la Festa di Santa Cecilia 

Da Mozart al musical contemporaneo. Studenti e insegnanti, insieme, per raccontare la musica attraverso i secoli. Giovedì 22 novembre, in occasione della festa di Santa Cecilia, patrona dei musicisti, il Centro di Educazione Artistica “Ugo Zannoni” proporrà alle ore 19, nella sede di via Cesiolo 5, un concerto gratuito aperto alla cittadinanza.

Il Cea ricorda che, per tutti, le iscrizioni ai corsi sono ancora aperte. La proposta formativa del Centro Educazione Artistica è stata arricchita quest’anno dall’Accademia delle Arti e dello Spettacolo, con corsi di doppiaggio, magia e cinematografia tenuti da professionisti provenienti da tutta Italia. Novità di quest’anno anche il laboratorio di arti circensi, la danza per bambini dai 3 ai 5 anni e il corso di canto corale.

Quest’anno la scuola vede tra i suoi insegnanti anche Roberto Puliero per il corso di teatro, un approfondimento a 360 gradi sul lavoro dell’attore, dall’interpretazione alla dizione, fino all’allestimento di un’opera che andrà in scena a fine anno.

È possibile partecipare a lezioni prova. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.ceaverona.eu.