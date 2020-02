All'Hotel Corte Ongaro il concerto di Edy + Vincenzo Fasano

Due esibizioni in solo: EDY è penna, chitarra e voce degli Ultravixen e dei Jasminshock, figli dell'avant-punk made in US. Autore di "Variazioni", primo album solista uscito nel 2018, in collaborazione con Marco Fasolo (Jennifer Gentle).

"Variazioni" è il disco che racconta di un uomo che decide di essere. 12 canzoni, scritte durante la convalescenza a seguito di un grave incidente, frutto di una necessità personale di lasciare spazio espressivo ad una dimensione più cantautorale e pop, nel racconto personale del cambiamento.

Vincenzo Fasano è un cantautore filmico in continua sperimentazione, sognante di estrazione punk. Dice che il suo colore preferito è l’estate. "Acquapunk" è il suo terzo album, un processo creativo al contrario, da un approccio istintuale alle immagini, che solo poi sono messe in musica e in parole. Vuole descrivere in una sola parola la purezza dell’acqua e la noncuranza dell’umanità verso il pianeta. É un album epico-etico, che "parla di bene, di male, di rivoluzioni personali, ricerca della verità e della felicità".

Informazioni e contatti

Inizio concerto: il 6 marzo 2020. alle ore 21.15

Ingresso con primo drink: 10 euro



Lo spazio è contenuto e la prenotazione del posto a sedere gratuita, scrivendo a: events@corteongaro.it

Evento in collaborazione con Doc Live.