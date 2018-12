Al "Rock the Castle" la prog metal band più famosa del mondo: i Dream Theater live

Dopo avervi rivelato i primi nomi che si esibiranno al ROCK THE CASTLE 2019, ovvero il ritorno di SLAYER e la gran sorpresa di PHIL ANSELMO & The Illegals col "100% Pantera set”, oggi vi riveliamo l’headliner del 5 luglio (la prima giornata del festival). È con molto entusiasmo che annunciamo DREAM THEATER, la prog metal band più famosa del mondo che in occasione del prossimo tour suonerà per intero dal vivo “Scenes from a Memory” e lo farà proprio all’interno del bellissimo Castello Scaligero di Villafranca sul palco di ROCK THE CASTLE! Rimanete connessi…Arriveranno tante altre news! Programma e informazioni

ROCK THE CASTLE 2019

5 / 6 / 7 LUGLIO

VILLAFRANCA (VR) c/o Castello Scaligero

5 LUGLIO

DREAM THEATER and many more...

6 LUGLIO ?

7 LUGLIO

SLAYER

+ PHIL ANSELMO & THE ILLEGALS - Perform A Vulgar Display Of 101 Proof - 100% Pantera Set and many more...

Prezzo del biglietto del singolo giorno in prevendita: €60,00 + d.p.

Prezzo del biglietto del singolo giorno in cassa: €70,00

Prezzo dell’ABBONAMENTO (tre giorni): €146,96 + diritti di prevendita

Biglietto ROYAL (biglietto + Vip Pack Royal): €129,99

Il VIP PACK ROYAL comprende:

Nr.1 Biglietto Posto Unico Singolo Giorno Nr.1 Manifesto Rock The Castle 2019 da collezione (edizione limitata, numerata) Nr.1 Laminato VIP commemorativo Rock The Castle 2019* Nr.1 T-Shirt Rock The Castle 2019 Nr.1 Bandana RTC 2019 Nr.1 Plettro esclusivo Rtc 2019 Nr.1 Shopper Bag Nr.1 Un Free Drink Nr.1 Buono pasto da utilizzare presso i Food truck del Festival Entrata Dedicata al giorno / Salta Coda *I laminati sono solo a scopo commemorativo. Il laminato NON acquisisce o autorizza l'accesso alla Venue, aree VIP o backstage

I biglietti del singolo giorno e il Vip Pack Royal sono disponibili in prevendita esclusiva su ticketone.it per gli iscritti al Ticket Alert.

La prevendita generale inizierà il 10 dicembre alle ore 10.00 sempre su ticketone.it

Rimanete connessi ai nostri canali social ufficiali per aggiornamenti in tempo reale.