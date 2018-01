I Domus De Janas live al Cohen Verona sabato 6 gennaio

Domus De Janas in concerto sabato 6 gennaio 2018 al Cohen Verona.

Inizio concerto ore 21.30

Ingresso: cena + concerto 15€

solo concerto: 10€ con consumazione

Prenotazione tavoli: 045 8949522 whatsapp 3473234011

I Domus De Janas sono band veronese molto numerosa (sono in sette) in grado di proporre un folk amalgamato con sonorità mediterranee. Attivi dal 2004, hanno all'attivo molti concerti veronesi ma anche nel genovese, a Milano ed in altre zone d'Italia. La band è formata dal virtuoso Marco Patteri (chitarra, mandolino), Luca Bassotto (chitarra), Alessandro Alberti (fisarmonica, chitarra e flauti), Martino Guglielmi (basso), Diego Soffiati (percussioni), Simone Pozzato (percussioni), Genny Ferro (voce). Pur provenienti da esperienze musicali differenti, i ragazzi si muovono armoniosamente tra le dinamiche create in questo progetto.

(fonte Facebook)