I Diaframma di Federico Fiumani live al Club il Giardino

Dopo 9 anni "Purtroppo riapriamo" l’Emporio Malkovich nella nostra sede storica, ora meglio nota come Club il Giardino. Primo appuntamento: venerdì 7 Febbraio 2020 con il concerto dei Diaframma (new wave).

Contributo: 15 euro + tessera EM 2020 (5 euro comprensivi di una birra).

Posti limitati, per prenotazioni scrivere a: Emporiomalkovich@gmail.com.

I Diaframma sono considerati fra i gruppi seminali del rock cantato in italiano. Tuttora in attività, dopo numerosi cambi di line-up e un temporaneo scioglimento conservano come unico componente originale Federico Fiumani, cantante, chitarrista e vero e proprio ideologo della band, da sempre perno e autore dei testi. Il 7 dicembre 2018 esce "L'abisso", il ventesimo disco in studio dei Diaframma.

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/events/884505695300107/