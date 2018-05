Sul roof garden dell'Hotel Corte Ongaro grande concerto di Christopher Paul Stelling

Il giorno 20 maggio 2018, il Roof Garden dell’Hotel Corte Ongaro ospiterà una tappa del “The Italian Spring Tour” del cantautore e chitarrista americano Christopher Paul Stelling, incluso dal Rolling Stone nel 2015 tra i 10 migliori nuovi artisti.

Dopo aver portato in giro per il mondo gli stili country blues, flamenco e banjo con la sua fidata chitarra “Brownie”, l’artista è pronto per esibirsi sotto il cielo di Verona! Vi aspettiamo dalle ore 18:00 per un aperitivo con buffet, in attesa del concerto che inizierà alle ore 20:00.

Concerto con prima consumazione € 10,00.

