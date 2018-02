Tornano i "Concerti a Castelvecchio" con il Trio Agadà

Il Trio Agadà è nato a Verona per iniziativa di alcuni musicisti provenienti da diverse esperienze culturali con lo scopo di diffondere la musica klezmer e yiddish in generale. Il repertorio presentato è costituito da danze tradizionali (bulgar, freylekh, khosidl) che venivano eseguite dai klezmorim erranti tra le comunità ashkenazite dell’ Europa orientale in occasione delle festività del calendario ebraico (Purim, Chanukkà) o della vita individuale ebraica (Matrimonio, Milà, Bar-Mitzvà).

Il gruppo inoltre esegue brani vocali di origine sefardita (spagnola) e brani del repertorio Liturgico. L’originalità della nostra proposta è nella rivisitazione e la rielaborazione di tali soggetti musicali, attraverso le peculiarità che emergono nel nostro TRIO dal quale, talvolta spicca la natura classicheggiante, in altre quella jazzistica, in altre ancora quella derivante dalla tipicità delle Danze e dei canti, spaziando dalle emozioni più malinconiche a quelle decisamente più allegre e gioiose.

Al fine di una migliore comprensione e partecipazione, Il percorso sarà accompagnato da brevi esplicazioni di carattere storico e sociale.

Informazioni e biglietti

18.02.2018 ore 17:00

Circolo Unificato dell’Esercito in Castelvecchio

Corso Castelvecchio 4 Verona

presentazioni e biglietto online

eventi@klyomusic.it

www.klyomusic.it

(fonte foto www.klyomusic.it)